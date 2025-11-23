От свежей рыбы до гречишного меда! В каждом уголке Беларуси разворачиваются ярмарки

От свежей рыбы до гречишного меда – все это белорусам предлагают на ярмарках. В каждом уголке страны в выходные разворачиваются торговые ряды. Продукцию представляют и мелкие фермерские хозяйства, и крупные производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице работает несколько крупных ярмарок. На прилавках – в основном урожай этого года: картофель, морковь, свекла, а также свежие овощи, фрукты, мясные и молочные изделия.

Есть свои любимые уже точки, продавцы. Уже несколько лет сюда ходим. Немножко овощей, немножко мяса, сладостей. Всего понемножку берем. Покупателей радует не только ассортимент товаров, но и цена. Стоимость многих товаров значительно ниже, чем в крупных магазинах.

Хороший выбор продуктов. Пришли за капустой: сезон как раз делать квашеную. Все свежее, можно купить фермерское масло. Мне нравится. Полезное для детей.