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От свежей рыбы до гречишного меда! В каждом уголке Беларуси разворачиваются ярмарки

23 ноября 2025 07:59
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От свежей рыбы до гречишного меда – все это белорусам предлагают на ярмарках. В каждом уголке страны в выходные разворачиваются торговые ряды. Продукцию представляют и мелкие фермерские хозяйства, и крупные производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От свежей рыбы до гречишного меда! В каждом уголке Беларуси разворачиваются ярмарки-2

В столице работает несколько крупных ярмарок. На прилавках – в основном урожай этого года: картофель, морковь, свекла, а также свежие овощи, фрукты, мясные и молочные изделия. 

От свежей рыбы до гречишного меда! В каждом уголке Беларуси разворачиваются ярмарки-4

Есть свои любимые уже точки, продавцы. Уже несколько лет сюда ходим. Немножко овощей, немножко мяса, сладостей. Всего понемножку берем.

Покупателей радует не только ассортимент товаров, но и цена. Стоимость многих товаров значительно ниже, чем в крупных магазинах. 

От свежей рыбы до гречишного меда! В каждом уголке Беларуси разворачиваются ярмарки-6

Хороший выбор продуктов. Пришли за капустой: сезон как раз делать квашеную. Все свежее, можно купить фермерское масло. Мне нравится. Полезное для детей.

От свежей рыбы до гречишного меда! В каждом уголке Беларуси разворачиваются ярмарки-8

Все есть. Очень удобно, очень оригинально все оформлено. Продавцы вежливые. Я первый раз на ярмарке и мне все очень понравилось. А например в магазине дороже, на ярмарке дешевле. Все в цене.

Во всех уголках Беларуси организованы ярмарки. В столице работает около 100 торговых точек. Осенний марафон покупок под открытым небом продолжится до 7 декабря. 

# Ярмарки в Минске

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