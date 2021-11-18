«Виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности». Заявление генпрокурора Беларуси о защите беженцев

Представители власти Польши неоднократно осуществляли и осуществляют в настоящее время незаконную депортацию беженцев

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Правовой анализ ситуации, сложившейся на белорусско-польской границе, в связи с неоднократными попытками беженцев попасть в соответствии с международными правилами на территорию Польши для их следования транзитом в ФРГ показал следующее: до настоящего времени должностными лицами Республики Польша грубо нарушается требование международного права, определяющего основные гражданские политические права беженцев, а также граждан Беларуси. Предпринимаются попытки и нарушается неприкосновенность государственной страницы нашей страны, совершаются иные многочисленные противоправные действия против человечества. Представители власти Польши неоднократно осуществляли и осуществляют в настоящее время незаконную депортацию, пытки и акты жестокости в отношении беженцев. Так, при их прибытии к государственной границе Польши силовиками этого государства осуществлены и реализуются неадекватные и явно несоразмерные организационные и технические мероприятия по препятствованию прохода беженцами в Германию. В частности установлены дополнительные ограждения, введены военизированные вооруженные патрули, оцепления, применены угрожающие полеты авиатехники, танки, другое тяжелое вооружение в непосредственной близости от располагающейся на территории Республики Беларусь мирных беженцев. Подчеркну, что беженцы неоднократно и публично заявляли о своем статусе, целях и их маршруте движения в Германию, о чем достоверно известно властям Польши.

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Польские силовики в отношении мирных и беззащитных людей применяли пытки и иные акты жестокости

Андрей Швед:

Несмотря на это польские силовики в отношении мирных и беззащитных людей, в том числе в ночное время суток, применяли пытки и иные акты жестокости, специальные средства, ядовитые вещества, освещение, ослепляющее зрение, демонстрационные выстрелы в воздух и взрывы, физическую силу. Только 15 и 16 ноября зафиксированы и задокументированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении их водометов, содержащих химические примеси, при температуре окружающей среды не более 4 градусов. Светошумовых гранат и газа с токсическими веществами, в том числе в отношении женщин, имеющих признаки беременности, и малолетних детей. Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильно действующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия. В том числе ОС, дельтаметрина (он же пестицид) и иных, к оторые вызвали не менее чем у 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин, ушибов. Особо отмечу, что среди лиц, получивших повреждения в результате незаконных, ничем не обусловленных актов агрессии, пыток и жестокости со стороны польских должностных лиц, имеются несовершеннолетние. Например, Бриад Абас 2006 года рождения, Синди Сирано 2007 года рождения, женщины, в том числе беременные. Телесные повреждения нанесены представителям СМИ Беларуси, России, Катара, должностным лицам органов пограничной службы нашей страны. Каждый факт совершения преступных деяний должностных лиц Польши, в том числе на территории Республики Беларусь, фиксируется, документируется объективно и беспристрастно. В ходе расследования возбуждено накануне уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, совершенных польскими силовиками и иными представителями власти этой страны.