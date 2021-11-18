«Виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности». Заявление генпрокурора Беларуси о защите беженцев

Новости Беларуси. Польские власти своими действиями нарушают неприкосновенность государственной границы Беларуси. Такую оценку событиям, которые происходят на наших западных рубежах дала Генеральная прокуратура. Все факты нарушения законодательства задокументированы и будут переданы в международные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители власти Польши неоднократно осуществляли и осуществляют в настоящее время незаконную депортацию беженцев
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Правовой анализ ситуации, сложившейся на белорусско-польской границе, в связи с неоднократными попытками беженцев попасть в соответствии с международными правилами на территорию Польши для их следования транзитом в ФРГ показал следующее: до настоящего времени должностными лицами Республики Польша грубо нарушается требование международного права, определяющего основные гражданские политические права беженцев, а также граждан Беларуси. Предпринимаются попытки и нарушается неприкосновенность государственной страницы нашей страны, совершаются иные многочисленные противоправные действия против человечества. Представители власти Польши неоднократно осуществляли и осуществляют в настоящее время незаконную депортацию, пытки и акты жестокости в отношении беженцев. Так, при их прибытии к государственной границе Польши силовиками этого государства осуществлены и реализуются неадекватные и явно несоразмерные организационные и технические мероприятия по препятствованию прохода беженцами в Германию. В частности установлены дополнительные ограждения, введены военизированные вооруженные патрули, оцепления, применены угрожающие полеты авиатехники, танки, другое тяжелое вооружение в непосредственной близости от располагающейся на территории Республики Беларусь мирных беженцев. Подчеркну, что беженцы неоднократно и публично заявляли о своем статусе, целях и их маршруте движения в Германию, о чем достоверно известно властям Польши.
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Польские силовики в отношении мирных и беззащитных людей применяли пытки и иные акты жестокости
Андрей Швед:
Несмотря на это польские силовики в отношении мирных и беззащитных людей, в том числе в ночное время суток, применяли пытки и иные акты жестокости, специальные средства, ядовитые вещества, освещение, ослепляющее зрение, демонстрационные выстрелы в воздух и взрывы, физическую силу. Только 15 и 16 ноября зафиксированы и задокументированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении их водометов, содержащих химические примеси, при температуре окружающей среды не более 4 градусов. Светошумовых гранат и газа с токсическими веществами, в том числе в отношении женщин, имеющих признаки беременности, и малолетних детей. Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильно действующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия. В том числе ОС, дельтаметрина (он же пестицид) и иных, к оторые вызвали не менее чем у 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин, ушибов. Особо отмечу, что среди лиц, получивших повреждения в результате незаконных, ничем не обусловленных актов агрессии, пыток и жестокости со стороны польских должностных лиц, имеются несовершеннолетние. Например, Бриад Абас 2006 года рождения, Синди Сирано 2007 года рождения, женщины, в том числе беременные. Телесные повреждения нанесены представителям СМИ Беларуси, России, Катара, должностным лицам органов пограничной службы нашей страны. Каждый факт совершения преступных деяний должностных лиц Польши, в том числе на территории Республики Беларусь, фиксируется, документируется объективно и беспристрастно. В ходе расследования возбуждено накануне уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, совершенных польскими силовиками и иными представителями власти этой страны.
Зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Беларуси
Андрей Швед:
Принимаются и реализуются активные меры по идентификации каждого должностного лица, совершившего конкретные преступные деяния в отношении беззащитных людей. Сейчас они прячутся, польские силовики и другие должностные лица, за нагромождением колючей проволоки, металлическими барьерами, танками, броневиками, 15 000 вооруженными до зубов военными. Особо отмечу, что все вышеизложенные и иные циничные преступные действия, которые в настоящее время документируются правоохранительными органами Беларуси, совершены по прямому указанию либо с согласия политического руководства Польши, ее президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра национальной обороны Мариуша Блащака и других высших должностных лиц. Напомню, что преступления против человечества, в соответствии с международными нормами и правилами, не имеют срока давности. И виновные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности. Кроме того, нами зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идет о наличии состава признаков преступления, предусмотренного статьей 123 Уголовного кодекса нашей страны, а именно – пропаганда войны. В этой связи Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному комитету Беларуси. Соответствующая информация о преступных действиях, совершенных высшими должностными лицами Польши, будет направлена для дачи правовой оценки во все международные организации, включая ООН, Совет Европы и другие.