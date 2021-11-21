Сколько стоит содержание беженцев в Беларуси? Посчитали с экспертом

А как по-другому воспринимать политический буллинг Ангелы Меркель, который обрушился на нее после разговора с Александром Лукашенко, бесконечные жужжания на тему выборов и статуса нашего Президента, или турне польского премьера по ЕС, чтобы обсудить угрозу из Беларуси? Интересно, а господин Моравецкий заедет на белорусско-польскую границу или его не пустят? Там же зона ЧП. А вдруг еще и штраф дадут, как журналистам RT FRANS.

Новости Беларуси. Несмотря на действительно сложную ситуацию и усилия нашей страны по разрешению кризиса, еврокомиссары, похоже, ведут свою игру, а жизнь и здоровье людей, застрявших на границе, в расчет не берут, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Каждый день, по сообщениям, прибывает восемь тонн продуктов. Если мы даже приблизительно посмотрим, сколько Беларуси обходится содержание одного человека, возьмем, допустим, данные о содержании людей в больницах. Там тепло, светло, минимум двухразовое питание. По самым маленьким меркам для белорусских граждан такая нижняя планка – 30 рублей в сутки. Если иностранный гражданин, то сумма удваивается. Умножим это на 2 000 официально объявленных беженцев. Говорят, они еще прибывают. 60 000 белорусских рублей, это порядка 20 000 евро в день. Не знаем, сколько у нас продержатся. Вторая группа потерь – это те потери, которые мы сегодня посчитать не сможем. Это внеурочная работа медиков, сотрудников МЧС, журналистов, военных. Это тоже затраты государства, никак не доходы. Косвенные потери. Это поврежденная инфраструктура на границе, вырубленный лес. Я пока не вижу прибыли. Можно говорить все что угодно.

Сегодня прошла информация, что были задержаны люди, которые помогали перевозить беженцев, в чем нас обвиняют граждане Германии, Польши, Украины. Ни разу западные СМИ не объявили о том, что там участвовали граждане Беларуси.