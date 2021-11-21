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«У меня дня два было красное лицо, горело». Игуменья Гавриила о том, как пострадала от химатаки поляков на границе

21 ноября 2021 18:31
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Новости Беларуси. Реакция международного сообщества последовала, но с опозданием. Вообще, наверное, хорошо, что последовала, но газовая атака на беженцев и фейковая атака на Беларусь остаются без должного внимания со стороны мировой общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«У меня дня два было красное лицо, горело». Игуменья Гавриила о том, как пострадала от химатаки поляков на границе-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Поляки – это жалкий ярлык вашингтонских колонистов. У Пилсудского ничего не вышло в коалиции с Гитлером. Даже сейчас, когда столько мощи НАТО за спинами польских карателей, весь мир хохочет с этого. Они трясутся. Может, это матушка Гавриила с православным крестом вогнала в ступор этот милитаристский шабаш? Или все-таки полеты стратегической авиации?

«У меня дня два было красное лицо, горело». Игуменья Гавриила о том, как пострадала от химатаки поляков на границе-4

Все одно скажут – от элементов русского мира поляки здрейфили и пустили газ.

«У меня дня два было красное лицо, горело». Игуменья Гавриила о том, как пострадала от химатаки поляков на границе-7

Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря:
Я в метрах, может, в 150 была на КПП именно в тот день. И тоже мне попала вот эта ядовитая смесь. У меня дня два было красное лицо, горело. Я непосредственно ощутила на себе.

«У меня дня два было красное лицо, горело». Игуменья Гавриила о том, как пострадала от химатаки поляков на границе-10

Игуменья Гавриила приехала к беженцам: «От Гродненского монастыря мы смогли собрать детские пакетики». Подробнее здесь.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Евгений Пустовой # Игуменья Гавриила # Юзеф Пилсудский # Адольф Гитлер # Фотофакт

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