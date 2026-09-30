Прямой эфир

Новости по тегу #Владимир Ленин

«Читаешь Ильича – и вся заграничная оппозиция перед тобой». Азаренок о трудах Ленина
30 сентября 2026 17:45

«Читаешь Ильича – и вся заграничная оппозиция перед тобой». Азаренок о трудах Ленина

В Минске прошло торжественное мероприятие по случаю 155-летней годовщины со дня рождения Ленина
22 апреля 2025 17:49

В Минске прошло торжественное мероприятие по случаю 155-летней годовщины со дня рождения Ленина

Ирина Дрига: ничего не нанесло большего вреда белорусскому языку, чем попытка превращения его в политическое оружие
20 февраля 2023 19:41

Ирина Дрига: ничего не нанесло большего вреда белорусскому языку, чем попытка превращения его в политическое оружие

Сможет ли Россия избавиться от олигархов по примеру белорусского опыта? Мнение блогера Дмитрия Пучкова
13 января 2023 18:30

Сможет ли Россия избавиться от олигархов по примеру белорусского опыта? Мнение блогера Дмитрия Пучкова

Методичка НАТО. Как на самом деле работает война до последнего украинца? Разбирался Андрей Лазуткин
06 декабря 2022 15:38

Методичка НАТО. Как на самом деле работает война до последнего украинца? Разбирался Андрей Лазуткин

Виктор Саевич: если бы Лукашенко стал во главе СССР, Советский Союз был бы мощнее, чем США и Китай вместе взятые
08 ноября 2022 18:48

Виктор Саевич: если бы Лукашенко стал во главе СССР, Советский Союз был бы мощнее, чем США и Китай вместе взятые

Виктор Саевич: «Октябрьская революция впервые позволила белорусскому народу сформировать своё государство»
08 ноября 2022 18:32

Виктор Саевич: «Октябрьская революция впервые позволила белорусскому народу сформировать своё государство»

«Позорных страниц у нас тоже хватало». Что в истории Беларуси хотелось бы поменять?
19 сентября 2022 19:16

«Позорных страниц у нас тоже хватало». Что в истории Беларуси хотелось бы поменять?

«Я думаю, что мы придём к биполярности». Елфимов рассказал, кто станет вторым мировым полюсом
08 августа 2022 18:41

«Я думаю, что мы придём к биполярности». Елфимов рассказал, кто станет вторым мировым полюсом

«Это победа добра над злом». Что о Великой Победе говорят дети, несущие вахту памяти?
07 мая 2022 17:40

«Это победа добра над злом». Что о Великой Победе говорят дети, несущие вахту памяти?

День Земли и рождение Ленина. Какими событиями 22 апреля вошло в историю?
22 апреля 2022 08:33

День Земли и рождение Ленина. Какими событиями 22 апреля вошло в историю?

У Ленина 3/4 в правительстве были евреи, а у Кожемяко – белорусы. Почему Приморье заинтересовано в сотрудничестве?
13 апреля 2022 18:18

У Ленина 3/4 в правительстве были евреи, а у Кожемяко – белорусы. Почему Приморье заинтересовано в сотрудничестве?