Новости по тегу #Владимир Ленин

А вот, кстати, в Кембриджах и Оксфордах марксизм и ленинизм штудируют постранично, с карандашиками и экзамены сдают. А разве ж не актуально ныне?
Представители Центрального комитета Компартии Беларуси, городской организации, трудовых коллективов, молодежи собрались сегодня на одноименной площади, чтобы воздать дань памяти великому вождю.
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