Это серьёзный шаг для Беларуси – Сергей Масляк о выпуске первого отечественного электрического мусоровоза

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Из последнего я не скажу, что это прямо открытие, но для Беларуси это серьезный шаг, серьезная заявка. Я участвовал в передаче в производственную эксплуатацию первого в нашей стране электрического мусоровоза, который выпустил Минский автомобильный завод. Электрический мусоровоз, который по некоторым характеристикам гораздо лучше, чем китайские аналоги. Это уже заявка. Причем осуществилась мечта министра, как это странно ни звучит, мне дали проехать за рулем.

Александр Осенко:

И как вам электротяга?

Сергей Масляк:

Я не хотел вылезать из кабины, честно говоря.

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