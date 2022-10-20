Лукашенко – Снопкову: «Справедливость должна быть, а не себестоимость положена! Полдня я тебе вчера вбивал в голову»

И вот сегодня тот самый день икс. Правительство опубликовало постановления о мерах регулирования цен, учли ли главное?

Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах! Так Александр Лукашенко начал совещание 20 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные темы – формирование Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.

Александр Лукашенко:

Справедливость должна быть, а не себестоимость положена! Полдня я тебе вчера вбивал в голову, ты мне сразу ответил: справедливость. Сегодня – себестоимость!

Николай Снопков:

Ну, я в экономике уже вчера…

Александр Лукашенко:

Да, да, да! Только в экономике такого понятия нет – справедливость. Я вчера тебе говорил, такой категории нет. Но в жизни людей, в головах людей справедливость всегда должна присутствовать. Вы меня ни в чем не убедите, когда я смотрю: 210-270 тысяч рублей один, второй, третий. Богачи, которые там создали какую-то сеть, в месяц получают. 207 тысяч разделить на 2,5 – сколько доллар сегодня стоит? – сколько тысяч долларов он в месяц получает? 90-100 тысяч получает в месяц! А контролер-кассир у него в магазине сколько получает? 600-700. Это вообще недопустимо! Я даже слышать это не должен. Ни в госторговле, нигде. Что это за деньги – 600 рублей?

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