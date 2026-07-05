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Новости по тегу #Ольга Коршун

Константин Бычек рассказал, как идет расследование дела после атаки БПЛА на автобус с детьми из Беларуси
05 июля 2026 16:55

Константин Бычек рассказал, как идет расследование дела после атаки БПЛА на автобус с детьми из Беларуси

В 2025-м зафиксирован самый низкий показатель преступности за всю историю независимой Беларуси – глава СК
05 июля 2026 16:50

В 2025-м зафиксирован самый низкий показатель преступности за всю историю независимой Беларуси – глава СК

Планы Зеленского и молчание Запада. К чему приведут угрозы Киева? Интервью с российским сенатором
28 июня 2026 16:43

Планы Зеленского и молчание Запада. К чему приведут угрозы Киева? Интервью с российским сенатором

Наш новый «космический корабль» – и еще одна техническая премьера! Итоги большой командировки Лукашенко на юг
03 мая 2026 16:50

Наш новый «космический корабль» – и еще одна техническая премьера! Итоги большой командировки Лукашенко на юг

Планы по капремонту, меры для неплательщиков и аварийность на объектах ЖКХ. Интервью с Геннадием Трубило
19 апреля 2026 17:21

Планы по капремонту, меры для неплательщиков и аварийность на объектах ЖКХ. Интервью с Геннадием Трубило

«АМКОДОР» строит завод под Питером – как санкции расчистили дорогу белорусской технике
05 апреля 2026 17:05

«АМКОДОР» строит завод под Питером – как санкции расчистили дорогу белорусской технике

Конкуренция брендов, чем берут белорусы и рекордный объем продаж. Интервью с губернатором Ленобласти
29 марта 2026 16:46

Конкуренция брендов, чем берут белорусы и рекордный объем продаж. Интервью с губернатором Ленобласти

Как простые белорусы повлияли на текст Конституции? Этапы совершенствования Основного закона
15 марта 2026 17:02

Как простые белорусы повлияли на текст Конституции? Этапы совершенствования Основного закона

«Воспринимаю это как знак высокого доверия». Кушнаренко избран членом Президиума ВНС
19 декабря 2025 14:29

«Воспринимаю это как знак высокого доверия». Кушнаренко избран членом Президиума ВНС

Как сохранить здоровье нации и улучшить демографию в стране? Большой разговор с Сергеем Поляковым
07 декабря 2025 18:00

Как сохранить здоровье нации и улучшить демографию в стране? Большой разговор с Сергеем Поляковым

Как гостиницы получают звёзды и правда ли, что белорусское качество равно мировое? Ответила Елена Моргунова
16 ноября 2025 17:07

Как гостиницы получают звёзды и правда ли, что белорусское качество равно мировое? Ответила Елена Моргунова

ИИ найдёт место в Госстандарте? Мнение Елены Моргуновой
16 ноября 2025 17:07

ИИ найдёт место в Госстандарте? Мнение Елены Моргуновой