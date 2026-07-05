Новости по тегу #Ольга Коршун

«Мы находимся в постоянном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации», – добавил глава СК Беларуси.
При этом более 35 % преступлений, совершенных за первое полугодие 2026 года, – это киберпреступления.
Поговорили с российским сенатором и дипломатом Григорием Карасиным.
Мы отправились на Полесье, чтобы с Михаилом Русым, ответственным за этот регион, еще раз зафиксировать главные результаты проделанной работы и основные поручения Президента.
О «генеральной уборке» страны и планах на пятилетку качества в программе «Неделя» поговорили с министром жилищно-коммунального хозяйства.
Совместный товарооборот Беларуси и России в 2025 году составил 55 миллиардов.
Совместный товарооборот Беларуси и Ленинградской области России преодолел психологическую отметку в миллиард долларов.
Человек и его нужды – в центре белорусской модели. От этого отталкивались, когда принимали решение о внесении дополнений и изменений в нашу Конституцию.
Вакансия возникла весной после кадровых изменений в правительстве, когда Константин Бурак утратил статус делегата ВНС и члена Президиума.
Как будет жить наша страна? Этот глобальный вопрос вынесут на обсуждение Всебелорусского народного собрания. Поговорили с членом Президиума ВНС.
Как быстро меняются наши стандарты, помогает ли в этом деле искусственный интеллект и какие продукты самые опасные? На неделе в Беларуси отмечали Всемирный день качества, а мы поговорили с главой Госстандарта.
«Здесь будет задействован искусственный интеллект как помощник».
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