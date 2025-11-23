Глава Минприроды: за последние годы в модернизацию «Белгидромета» было вложено более 20 млн рублей

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Сегодня для нас всех очень важна погода, причем Марат Сергеевич, когда выступал на одной из встреч с активом «Белой Руси», он сказал факт такой интересный, я не знал, что оказывается в интернете погоду чаще ищут мужчины, чем женщины.

Этому направлению, как я говорил, достаточно серьезное внимание уделяется, за последние несколько лет в модернизацию «Белгидромета» было вложено более 20 миллионов рублей. Это дает свой эффект. Сегодня оправдываемость краткосрочных прогнозов составляет 98,2 % на ближайшие сутки, допустим.

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