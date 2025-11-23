Сергей Масляк: к концу 2025 года планируется увеличение количества электромобилей до 50 тысяч

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В нашей стране уже который год присоединяемся к проведению международной акции «День без автомобиля». С каждым годом в этот процесс вовлекается все больше граждан, все больше районов, областных центров. Надо сказать, что в этом году все областные центры приняли у себя решение соответствующее, предоставление права бесплатного проезда при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта. А только услугами Минского метрополитена воспользовались, по-моему, порядка 15 тысяч человек.

То, что человечество не откажется от автомобиля, это однозначно. Мы все хотим быть мобильными. Хотим быстро, с комфортом ездить, но проблема очевидна, потому что из этого количества выбросов в окружающую среду 49 % – это выбросы от мобильных источников, то есть от наших автомобилей. И сегодня уже стратегией нашей страны выбран путь электрификации. То есть и развитие электротранспорта.

Видим, что достаточно стремительно в нашу жизнь ворвался этот электротранспорт. Я говорю про общественный транспорт, достаточно стремительно увеличивается количество электромобилей. Если в 2017 году их было всего лишь около 40, то уже к концу 2024 года эта цифра увеличилась до 24 тысяч, а по оперативным данным, планируется увеличение количества электромобилей к концу 2025 года до 50 тысяч.

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