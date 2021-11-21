«Это выгодно англосаксам, чтобы не состоялся диалог между Минском, Берлином». Какое отношение имеет Англия к вопросу беженцев?

Новости Беларуси. Но несмотря на действительно сложную ситуацию и усилия нашей страны по разрешению кризиса, еврокомиссары похоже ведут свою игру, а жизнь и здоровье людей, застрявших на границе, в расчет не берут, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А как по-другому воспринимать политический буллинг Ангелы Меркель, который обрушился на нее после разговора с Александром Лукашенко, бесконечные жужжания на тему выборов и статуса нашего Президента, или турне польского премьера по ЕС, чтобы обсудить угрозу из Беларуси. Интересно, а господин Моравецкий заедет на белорусско-польскую границу или его не пустят? Там же зона ЧП. А вдруг еще и штраф дадут, как журналистам RT FRANS.