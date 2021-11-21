«Это выгодно англосаксам, чтобы не состоялся диалог между Минском, Берлином». Какое отношение имеет Англия к вопросу беженцев?

Новости Беларуси. Но несмотря на действительно сложную ситуацию и усилия нашей страны по разрешению кризиса, еврокомиссары похоже ведут свою игру, а жизнь и здоровье людей, застрявших на границе, в расчет не берут, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А как по-другому воспринимать политический буллинг Ангелы Меркель, который обрушился на нее после разговора с Александром Лукашенко, бесконечные жужжания на тему выборов и статуса нашего Президента, или турне польского премьера по ЕС, чтобы обсудить угрозу из Беларуси. Интересно, а господин Моравецкий заедет на белорусско-польскую границу или его не пустят? Там же зона ЧП. А вдруг еще и штраф дадут, как журналистам RT FRANS.
Матеуш Пискорский, политолог (Польша):
Есть те страны, которые отказываются от переговоров с белорусским руководством. Я имею в виду Польшу, Литву и Латвию. По каким-то неизвестным геополитическим причинам неинтересно завершение этого кризиса. В первую очередь это выгодно англосаксам, чтобы не состоялся диалог между Минском, Берлином и другими основными игроками Европы. Выгодно англосаксам, которые пытаются создавать зоны дестабилизации, напряженности по периметру границ ОДКБ и других стран, которые находятся в союзе с РФ. Это возвращение Великобритании к идее той большой геополитической игры, которую проводили британцы еще в 19 веке.
«У Меркель были силы, чтобы оказать давление на Венгрию и Хорватию». Сможет ли Германия все-таки принять беженцев (здесь подробности)?