«Не то что неверных, неточных шагов быть не должно». Всё о кадровом дне у Президента

Новости Беларуси. Кадровый понедельник во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 13 декабря назначил новых руководителей двух областей и председателя ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решения, скажем так, неожиданные. Итак, Лидию Ермошину сменил уже экс-министр образования Игорь Карпенко. В работу ему придется погрузиться прямо с первого дня: впереди организация проведения республиканского референдума по обновленной Конституции. Но Игоря Карпенко Президент попросил далеко от своей профессиональной сферы не отходить. Что касается двух новых губернаторов, то их фамилии на слуху – Александр Субботин и Анатолий Исаченко. О биографии, задачах и деталях кадрового понедельника – Евгений Пустовой.

В комнате для гостей Дворца Независимости руководитель Минобра Игорь Карпенко, вице-премьер Александр Субботин и вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко. Даже маститые журналисты президентского пула терялись в кадровых догадках. За плечами каждого руководителя весомый багаж управленческого опыта. Они постепенно поднимались по карьерной лестнице. Но пришло время первоклассные кадры рассмотреть в другом ракурсе.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Кадровый понедельник. Сегодня глава государства провел назначения, пожалуй, не на самые легкие должности. Для государственников и профессионалов своего дела это не поощрение, скорее, наоборот, новый груз серьезной ответственности.

В советское время достаточно было краткой и емкой характеристики – настоящий коммунист. В современном прочтении это звучит как настоящий государственник. «Отличник образования Беларуси» награжден медалью «За трудовые заслуги» и даже орденом Почета, само собой разумеется, грамотами. Парламентарий, заместитель градоначальника, министр. В преддверии исторического выбора из образовательного штаба уходит на передовую. Действительно передовую, и по напряженности работы, и по исходу нахождения в должности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас время настолько спрессовано, что не то что неверных, неточных шагов быть не должно. Вы это понимаете не хуже меня, поскольку сами находитесь в верхнем эшелоне власти. Читайте далее. Делаются в Конституции изменения, чтобы избирательный процесс был более независимым и чтобы у людей не было какого-то сомнения, что исполнительная власть, глава государства будут давить на избирательный процесс.

Евгений Пустовой:

В должности министра Игоря Карпенко кто-то боготворил, кто-то на него постоянно кляузы строчил. Вернее, обращения. Именно Карпенко испорченную западными смыслами образовательную сферу приводил в патриотические чувства. За это и доставалось. Даже сегодня интернет бурлит. А то ли еще будет на посту председателя ЦИК. Приведу лишь одну цитату из соцсетей.

Сфера образования затрагивает почти каждого жителя страны, поэтому всем не угодишь, а он делал то, что надо, уж я точно знаю это. Сегодня же глава государства назначил и пять членов Центризбиркома. Но впереди еще согласование в парламенте. А что касается нового назначенного председателя, то главная заслуга Карпенко в предыдущей должности – это то, что он наши школы и вузы из сферы оказания услуг стал возвращать в воспитательно-образовательную парадигму. Поэтому останется в истории белорусского образования. Хотя почему в истории?

Анатолий Исаченко без надрывов постепенно поднимался по карьерной лестнице, приобретая опыт. Инженер, руководитель хозяйства, начальник Шкловского райсельхозпрода, председатель Кировского райисполкома. Затем замгубернаторство в Могилевской области. Руководя центральным регионом страны, краснеть перед Президентом за невыполненные поручения не приходилось. В последнее время крепкий хозяйственник занимался законотворческой деятельностью. А еще был опорой Натальи Кочановой. Она его и порекомендовала на новую должность. Теперь на мужских плечах снова целая область.

Александр Лукашенко:

Я очень рад, что вы неуютно себя чувствуете в кабинете, что вам надо конкретная работа. Ну, куда больше, как ни в Могилевскую область. Это тоже ваша область. Вы знаете там кадры лучше, чем я, лучше, чем кто-либо. Мне нравится ваше стратегическое мышление, я это видел в Минской области. Это ротация кадров. Мы будем рекомендовать Леонида Константиновича Зайца в Совет Республики. Здесь тоже нет никакой конспирологии. Леонид Константинович и сам предложил, что готов поработать на другой должности. И тут так совпало, что Анатолий согласился поехать в Могилевскую область.

Анатолий Исаченко отвечал и за ооновские Цели устойчивого развития в Беларуси. Теперь в практическом плане будет добиваться этого в отдельно взятой Могилевской области. На новом посту обещал, что не забросит свое хобби – активно поститься и вести социальные сети, что не помешает не оторванному от земли руководителю служить стране. ​Исаченко: у нас есть один недостаток, что мы много работаем, но мало об этом говорим, мало показываем. Читайте здесь.

Евгений Пустовой:

По соседству с классическим управленцем белорусской вертикали будет трудиться, и тоже на родной земле, пожалуй, один из самых стильных вице-премьеров. Молодой и уже опытный Александр Субботин курировал самую классическую отрасль – АПК. Он приверженец новых технологий, современных методов продаж. Многое удалось. Кандидат биологических наук, профессор с международным опытом работы в Евразийской экономической комиссии теперь будет руководить самой неизбалованной областью страны – Витебской. Подробнее тут. У Александра Субботина широкие контакты с регионами России. Работал почти в должности министра в ЕАЭК. А теперь будет их привлекать в северный регион. Кстати, на днях назначенный губернатор собирался в командировку в Уфу. Но поедет в Витебск. Получается, не зря паковал чемоданы.