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От диагностики до коррекции – побывали в центре комплектной помощи детям с РАС

02 апреля 2026 11:26
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От диагностики до коррекции – побывали в центре комплектной помощи детям с РАС-1

Алина Трус, корреспондент:
Полет мысли и фантазии – яркие мастерские не ограничивают в проявлении себя. Вдохновляющая атмосфера помогает художникам творить.

Арт-терапия – одна из любимых активностей детей и подростков, а еще часть образовательной программы. В центре коррекционно-развивающего обучения действуют разные направления. Среди основных – работа ресурсного центра по вопросам воспитания детей с расстройствами аутистического спектра.

От диагностики до коррекции – побывали в центре комплектной помощи детям с РАС-3

Елена Турик, учитель-дефектолог Минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Наш ресурсный центр комплексной помощи детям с РАС функционирует с 2013 года. За это время мы выстроили систему сопровождения детей и семей – от первых консультаций и диагностики до коррекционной помощи, обучения родителей и поддержки специалистов. Также мы стараемся выявить и заметить особенности детей на ранних этапах, потому что это очень важно. Помочь раскрыть детям свой потенциал.

С поддержкой специалистов ребята учатся коммуникации и самостоятельности. Они готовятся к школе. Так адаптация к новому коллективу проходит спокойнее.

От диагностики до коррекции – побывали в центре комплектной помощи детям с РАС-5

Ольга Каплина, директор Минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
В городе Минске первый класс для детей с аутизмом открылся в 5-й школе 13 лет назад. Сегодня 1750 детей обучаются в учреждениях образования города Минска. Причем 80 % обучаются в классах интегрированного обучения и воспитания, только 4 % от этого количества обучаются на дому. Конечно, созданы все условия для того, чтобы ребенок с аутизмом мог адаптироваться в жизни, найти друзей среди своих сверстников. Заниматься в творческих мастерских, спортивных секциях.

Подробности в видео.

# Алина Трус # Особенные дети

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