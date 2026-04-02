От диагностики до коррекции – побывали в центре комплектной помощи детям с РАС

Арт-терапия – одна из любимых активностей детей и подростков, а еще часть образовательной программы. В центре коррекционно-развивающего обучения действуют разные направления. Среди основных – работа ресурсного центра по вопросам воспитания детей с расстройствами аутистического спектра.

Елена Турик, учитель-дефектолог Минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Наш ресурсный центр комплексной помощи детям с РАС функционирует с 2013 года. За это время мы выстроили систему сопровождения детей и семей – от первых консультаций и диагностики до коррекционной помощи, обучения родителей и поддержки специалистов. Также мы стараемся выявить и заметить особенности детей на ранних этапах, потому что это очень важно. Помочь раскрыть детям свой потенциал.

С поддержкой специалистов ребята учатся коммуникации и самостоятельности. Они готовятся к школе. Так адаптация к новому коллективу проходит спокойнее.