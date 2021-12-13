«Есть где развернуться». Александр Субботин теперь губернатор Витебской области

Новости Беларуси. Кадровый понедельник во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 13 декабря назначил нового председателя ЦИК и руководителей двух областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидию Ермошину сменил уже экс-министр образования Игорь Карпенко. Что касается двух новых губернаторов, то их фамилии на слуху – Александр Субботин и Анатолий Исаченко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы именно в Витебской области стали известным человеком, ученым человеком, преподавали там. Хорошо, что Витебская область, в которой вы дали согласие работать… Ну, есть где развернуться. Поэтому это ваше родное. А во-вторых, в тех реформах, которые мы, если их можно так назвать, начали в Витебской области чуть больше года назад, вы принимали непосредственное участие, в разработке реформирования сельского хозяйства Витебской области прежде всего, создании этих интеграционных структур.

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