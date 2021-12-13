«Почему мы не работаем через эту католическую церковь?» Эксперты о том, как бороться с ополячиванием белорусов

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Разговор о карте поляков, чтобы какие-то запретительные меры. Может, мы сильно толерантны в некоторых вопросах были? Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Одними запретительными мерами порядок не наведешь.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:

Я скажу просто для примера. У нас действовала «Польская школа», где дети от года до десяти учились только на польском языке. Потом посмотрели процент выезда учеников – составлял практически больше 80 %. То есть мы, воспитывая своих граждан, обучая их… Алена Сырова, СТВ:

По сути, воспитывали поляков. Петр Петровский, политолог:

В чем главная проблема? Идеология, правильно. Концептуализация. Концепция должна быть, Беларусь как концепция, понятная простому гражданину. В том числе в «Польской школе» (государственной, белорусской, просто польскоязычной) – надо туда вкладывать белорусское содержание. Когда мы учим по польским учебникам – это одно. А когда ты сделаешь белорусский учебник… Переведите на польский, хотят учить, пусть учат.