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«Почему мы не работаем через эту католическую церковь?» Эксперты о том, как бороться с ополячиванием белорусов

13 декабря 2021 20:15
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Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Разговор о карте поляков, чтобы какие-то запретительные меры. Может, мы сильно толерантны в некоторых вопросах были?  

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:  
Одними запретительными мерами порядок не наведешь.  

«Почему мы не работаем через эту католическую церковь?» Эксперты о том, как бороться с ополячиванием белорусов-1

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:  
Я скажу просто для примера. У нас действовала «Польская школа», где дети от года до десяти учились только на польском языке. Потом посмотрели процент выезда учеников – составлял практически больше 80 %. То есть мы, воспитывая своих граждан, обучая их…  

Алена Сырова, СТВ:  
По сути, воспитывали поляков.  

Петр Петровский, политолог:  
В чем главная проблема? Идеология, правильно. Концептуализация. Концепция должна быть, Беларусь как концепция, понятная простому гражданину. В том числе в «Польской школе» (государственной, белорусской, просто польскоязычной) – надо туда вкладывать белорусское содержание. Когда мы учим по польским учебникам – это одно. А когда ты сделаешь белорусский учебник… Переведите на польский, хотят учить, пусть учат.  

«Почему мы не работаем через эту католическую церковь?» Эксперты о том, как бороться с ополячиванием белорусов-4

Кирилл Казаков:  
В Фарном костеле в Гродно белорус-экскурсовод для поляков говорит приблизительно следующую фразу: «Этот костел находится на территории города, временно оккупированного польского города».  

Олег Белоконев:  
А вы видели, как в этом же костеле патер работает с детьми, которые стоят на коленях, что он им вкладывает в голову? Мы сами это сотворили своими руками.  

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:  
К вопросу о том, что одними запретами не решишь. Но хотя бы вот это надо убирать.  

Петр Петровский:  
Работа с католической церковью. Почему католическая церковь, которая вообще не должна строиться на этнической почве, стала в один прекрасный момент политическим инструментом польского государства? Почему мы не работаем через эту католическую церковь? Даже в Польшу могли бы зайти. То есть мы имеем инструменты, даже некоторые нестандартные, но не работаем по ним. В конце концов, что, все поляки довольны Польшей? Конечно, нет.  

«Почему мы не работаем через эту католическую церковь?» Эксперты о том, как бороться с ополячиванием белорусов-7

Кирилл Казаков:  
Даже последние выборы президента были 50 на 50.  

Петр Петровский:  
Многие поляки, если с ними поработать, я уверен, захотят переехать и получить белорусское гражданство.  

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# Беларусь-Польша # общество # Кирилл Казаков # Олег Белоконев # Алексей Бегун # Алена Сырова # Петр Петровский # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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