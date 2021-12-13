Лукашенко – Карпенко: мы должны не ошибиться с подбором нового министра образования. Никуда от вас эта работа не уйдёт

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны не ошибиться с подбором на одну из ключевых должностей в Министерстве – нового министра образования. Поэтому никуда от вас эта работа не уйдет. Мы ждем и от вас предложений по новому министру. Что касается Министерства образования, пока новый министр не войдет в курс дела, вам придется этим заниматься. Ну и давайте будем откровенны, будучи председателем ЦИК у вас будет немножко времени, чтобы отвлекаться на эту государственную работу в системе образования. Не забудьте это.