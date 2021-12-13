Лукашенко – Карпенко: мы должны не ошибиться с подбором нового министра образования. Никуда от вас эта работа не уйдёт

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил Игоря Карпенко, который до настоящего времени занимал пост министра образования, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны не ошибиться с подбором на одну из ключевых должностей в Министерстве – нового министра образования. Поэтому никуда от вас эта работа не уйдет. Мы ждем и от вас предложений по новому министру. Что касается Министерства образования, пока новый министр не войдет в курс дела, вам придется этим заниматься. Ну и давайте будем откровенны, будучи председателем ЦИК у вас будет немножко времени, чтобы отвлекаться на эту государственную работу в системе образования. Не забудьте это.
Лукашенко – новому главе ЦИК: вы человек опытный, знаете, что такое эти электоральные кампании. Читайте здесь.