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Лукашенко – Карпенко: мы должны не ошибиться с подбором нового министра образования. Никуда от вас эта работа не уйдёт

13 декабря 2021 17:26
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил Игоря Карпенко, который до настоящего времени занимал пост министра образования, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко – Карпенко: мы должны не ошибиться с подбором нового министра образования. Никуда от вас эта работа не уйдёт-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны не ошибиться с подбором на одну из ключевых должностей в Министерстве – нового министра образования. Поэтому никуда от вас эта работа не уйдет. Мы ждем и от вас предложений по новому министру. Что касается Министерства образования, пока новый министр не войдет в курс дела, вам придется этим заниматься. Ну и давайте будем откровенны, будучи председателем ЦИК у вас будет немножко времени, чтобы отвлекаться на эту государственную работу в системе образования. Не забудьте это.  

Лукашенко – Карпенко: мы должны не ошибиться с подбором нового министра образования. Никуда от вас эта работа не уйдёт-4

Лукашенко – новому главе ЦИК: вы человек опытный, знаете, что такое эти электоральные кампании. Читайте здесь.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Фотофакт

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