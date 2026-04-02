На продовольственную выставку в Ташкент съехались представители более 500 компаний из 26 стран
Белорусские производители расширяют рынки сбыта своей продукции. Новых партнеров ищут на крупнейшей международной продовольственной выставке «UzFood», которая в эти дни развернулась в столице Узбекистана.
В Ташкент съехались представители более 500 компаний из 26 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь представляют около 30 ведущих предприятий и филиалов. Отечественные производители презентуют широкий спектр товаров: не только молочные и мясные деликатесы, но и соусы, натуральные соки и кондитерские изделия.
Алина Глазова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности кондитерской фабрики:
Сотрудничество с данным рынком, конечно, ведется уже более десятка лет. Ежегодно кондитерские предприятия страны участвуют в составе концерна «Белгоспищепром» в выставках на Ближнем Востоке, Средней Азии. Рынок специфичен, но все предприятия подстраиваются и пытаются создать рецептуры под вкусовые предпочтения потребителей. Плюс, все предприятия стараются получить сертификат Халяль. И в этом году, как и традиционно, мы приехали не с пустыми руками, мы приехали с новинками. В данном случае у нас новые вкусы шоколада.
Андрей Вакулич, заместитель генерального директора по производству мясокомбината:
Привезли мы сюда готовую продукцию из говядины. Также привезли отруба из говядины, полуфабрикаты, разделку говяжью. Имеем сертификат Халяль, поэтому интерес очень большой, выставка очень большая. Ждем активных контрактов.
Интерес со стороны узбекских импортеров к белорусской продукции носит практический характер. Между Минском и Ташкентом давно налажено тесное сотрудничество. Узбекистан – рынок-гигант, с населением более 30 миллионов человек. Белорусская стратегия на этом направлении строится на исключительном качестве товаров.
Отметим, выставка «UzFood» – не просто презентация продукции. Также запланирована обширная деловая программа. Белорусские производители намерены подписать взаимовыгодные контракты с зарубежными партнерами.