На продовольственную выставку в Ташкент съехались представители более 500 компаний из 26 стран

Белорусские производители расширяют рынки сбыта своей продукции. Новых партнеров ищут на крупнейшей международной продовольственной выставке «UzFood», которая в эти дни развернулась в столице Узбекистана. В Ташкент съехались представители более 500 компаний из 26 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представляют около 30 ведущих предприятий и филиалов. Отечественные производители презентуют широкий спектр товаров: не только молочные и мясные деликатесы, но и соусы, натуральные соки и кондитерские изделия.

Алина Глазова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности кондитерской фабрики:

Сотрудничество с данным рынком, конечно, ведется уже более десятка лет. Ежегодно кондитерские предприятия страны участвуют в составе концерна «Белгоспищепром» в выставках на Ближнем Востоке, Средней Азии. Рынок специфичен, но все предприятия подстраиваются и пытаются создать рецептуры под вкусовые предпочтения потребителей. Плюс, все предприятия стараются получить сертификат Халяль. И в этом году, как и традиционно, мы приехали не с пустыми руками, мы приехали с новинками. В данном случае у нас новые вкусы шоколада.