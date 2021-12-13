Прямой эфир

Олег Белоконев: славянину, славянским народам не присуще чувство стадности

13 декабря 2021 20:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
А может, нам придумать какой-то аналог карты поляка – карту белоруса?  

Олег Белоконев: славянину, славянским народам не присуще чувство стадности-1

Иван Мамайко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:  
Чтобы осуществить то, о чем вы говорите, нам надо прививать молодежи любовь и уважение к своим культуре, языку, чтобы чаще звучал белорусский язык, конечно, не навязывая его, у нас два государственных языка. Мы должны помнить, что мы тоже своя нация, которая имеет большие корни исторические, не менее глубокие, что у поляков.  

Кирилл Казаков:  
Как оказалось, поляки подкладывают под это еще экономическую суть. Наши покупаются на сигареты и бензин. Можно тысячу раз говорить о том, какая Беларусь великая нация, но какой-то еще должен быть магнит.  

Иван Мамайко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:  
Есть определенная схема, и пока управляет доллар, переломить эту схему очень тяжело. Это естественный процесс. Поляки мигрируют в Германию. Прибалты пытаются попасть в Скандинавию. Приветствуется, что белорусы двигаются дальше. Надо, чтобы было у молодежи целенаправленно была поддержка государственная, надо развивать наши культуру, историю.  

Кирилл Казаков:  
Хорошо, если работать с нашими диаспорами, с компактно проживающими белорусами за границей, чтобы они сюда приезжали. Любое гражданство, кроме прочего, дает дополнительные налоги, дает граждан, которые тратят здесь деньги на покупку квартир, машин.  

Олег Белоконев: славянину, славянским народам не присуще чувство стадности-4

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:  
Славянину, славянским народам не присуще чувство стадности. Наши диаспоры – они не такие, что один за всех и все за одного. Там каждый за себя.  

Кирилл Казаков:  
Украинцы-то поехали к нам.  

Петр Петровский, политолог:
Часть диаспор сформировалась в момент после Второй мировой войны, это идеологические коллаборационисты. Второй момент, мы не должны строить белорусское государство и нашу политику гражданства именно по этническому принципу, как это делают поляки.  

Кирилл Казаков:  
Я понимаю, это ростки национализма.  

Читайте также:  

«Почему мы не работаем через эту католическую церковь?» Эксперты о том, как бороться с ополячиванием белорусов  

До конца идеология белорусского государства не выстроена? Мнения экспертов  

Карта поляка для дешевой рабочей силы или чтобы помочь этническим представителям страны за рубежом? Мнения экспертов  

# Беларусь-Польша # общество # Кирилл Казаков # Иван Мамайко # Олег Белоконев # Петр Петровский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Почему мы не работаем через эту католическую церковь?» Эксперты о том, как бороться с ополячиванием белорусов
13 декабря 2021 20:15

«Почему мы не работаем через эту католическую церковь?» Эксперты о том, как бороться с ополячиванием белорусов

«Теоретически, конечно, такая норма есть». Получат ли новорождённые дети беженок белорусское гражданство?
13 декабря 2021 20:15

«Теоретически, конечно, такая норма есть». Получат ли новорождённые дети беженок белорусское гражданство?

«На путях эвакуации выставлены посты». Представитель МЧС о том, как поддерживают безопасность беженцев в ТЛЦ
13 декабря 2021 20:09

«На путях эвакуации выставлены посты». Представитель МЧС о том, как поддерживают безопасность беженцев в ТЛЦ