Олег Белоконев: славянину, славянским народам не присуще чувство стадности

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу « По существу ».

Иван Мамайко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Чтобы осуществить то, о чем вы говорите, нам надо прививать молодежи любовь и уважение к своим культуре, языку, чтобы чаще звучал белорусский язык, конечно, не навязывая его, у нас два государственных языка. Мы должны помнить, что мы тоже своя нация, которая имеет большие корни исторические, не менее глубокие, что у поляков.

Кирилл Казаков:

Как оказалось, поляки подкладывают под это еще экономическую суть. Наши покупаются на сигареты и бензин. Можно тысячу раз говорить о том, какая Беларусь великая нация, но какой-то еще должен быть магнит.

Иван Мамайко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Есть определенная схема, и пока управляет доллар, переломить эту схему очень тяжело. Это естественный процесс. Поляки мигрируют в Германию. Прибалты пытаются попасть в Скандинавию. Приветствуется, что белорусы двигаются дальше. Надо, чтобы было у молодежи целенаправленно была поддержка государственная, надо развивать наши культуру, историю.

Кирилл Казаков:

Хорошо, если работать с нашими диаспорами, с компактно проживающими белорусами за границей, чтобы они сюда приезжали. Любое гражданство, кроме прочего, дает дополнительные налоги, дает граждан, которые тратят здесь деньги на покупку квартир, машин.