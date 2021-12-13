Олег Белоконев: славянину, славянским народам не присуще чувство стадности

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А может, нам придумать какой-то аналог карты поляка – карту белоруса?
Иван Мамайко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:
Чтобы осуществить то, о чем вы говорите, нам надо прививать молодежи любовь и уважение к своим культуре, языку, чтобы чаще звучал белорусский язык, конечно, не навязывая его, у нас два государственных языка. Мы должны помнить, что мы тоже своя нация, которая имеет большие корни исторические, не менее глубокие, что у поляков.
Кирилл Казаков:
Как оказалось, поляки подкладывают под это еще экономическую суть. Наши покупаются на сигареты и бензин. Можно тысячу раз говорить о том, какая Беларусь великая нация, но какой-то еще должен быть магнит.
Иван Мамайко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:
Есть определенная схема, и пока управляет доллар, переломить эту схему очень тяжело. Это естественный процесс. Поляки мигрируют в Германию. Прибалты пытаются попасть в Скандинавию. Приветствуется, что белорусы двигаются дальше. Надо, чтобы было у молодежи целенаправленно была поддержка государственная, надо развивать наши культуру, историю.
Кирилл Казаков:
Хорошо, если работать с нашими диаспорами, с компактно проживающими белорусами за границей, чтобы они сюда приезжали. Любое гражданство, кроме прочего, дает дополнительные налоги, дает граждан, которые тратят здесь деньги на покупку квартир, машин.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:
Славянину, славянским народам не присуще чувство стадности. Наши диаспоры – они не такие, что один за всех и все за одного. Там каждый за себя.
Кирилл Казаков:
Украинцы-то поехали к нам.
Петр Петровский, политолог:
Часть диаспор сформировалась в момент после Второй мировой войны, это идеологические коллаборационисты. Второй момент, мы не должны строить белорусское государство и нашу политику гражданства именно по этническому принципу, как это делают поляки.
Кирилл Казаков:
Я понимаю, это ростки национализма.
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