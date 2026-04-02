Международная научно-практическая конференция прошла в Академии управления при Президенте Беларуси
В белорусском обществе фиксируется рост запросов на расширение форм участия граждан в выработке управленческих решений. Это констатировали участники международной конференции «Социальные коммуникации в госуправлении», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дискуссионная площадка объединила экспертов из Беларуси и России.
Ключевой вопрос – повышение уровня взаимодействия граждан и власти. Сегодня коммуникация строится преимущественно через медиа, которые доносят до общества актуальную информацию о работе госорганов и направлениях политики. Причем вектор постепенно смещается от простого информирования к аналитике. За 2026 год только региональные СМИ опубликовали свыше 3,5 тысяч материалов проблемного характера.
Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:
В этих материалах речь шла не только о проблемах, об их причинах, но и в первую очередь мы ориентировались на пути решения этих проблем. Это тоже важно, чтобы люди видели, понимали, знали, какие меры предстоит принимать органам госуправления по решению той или иной проблемы.
Диалоговая площадка развернулась в Академии управления при Президенте Беларуси. В альма-матер готовят специалистов, способных выстраивать эффективную коммуникацию между государством и обществом. В вузе открыта новая специальность «Социальные коммуникации в государственном управлении».
Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Для работодателей это будет находка в том плане, что человек будет обладать компетенциями и технологией, чтобы выстраивать эффективную работу на месте. То есть решать два вопроса. Первое – коммуницирование с населением. И второе – это решение оперативных задач.
Сегодня в стенах Академии управления при Президенте Беларуси обучается более 8,5 тысяч человек. Всего же за 35 лет работы вуз подготовил свыше 100 тысяч квалифицированных специалистов для системы государственного управления.
Лукашенко: Академия управления стала примером профессионализма в подготовке руководящих кадров.