Международная научно-практическая конференция прошла в Академии управления при Президенте Беларуси

В белорусском обществе фиксируется рост запросов на расширение форм участия граждан в выработке управленческих решений. Это констатировали участники международной конференции «Социальные коммуникации в госуправлении», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой вопрос – повышение уровня взаимодействия граждан и власти. Сегодня коммуникация строится преимущественно через медиа, которые доносят до общества актуальную информацию о работе госорганов и направлениях политики. Причем вектор постепенно смещается от простого информирования к аналитике. За 2026 год только региональные СМИ опубликовали свыше 3,5 тысяч материалов проблемного характера.

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:

В этих материалах речь шла не только о проблемах, об их причинах, но и в первую очередь мы ориентировались на пути решения этих проблем. Это тоже важно, чтобы люди видели, понимали, знали, какие меры предстоит принимать органам госуправления по решению той или иной проблемы.