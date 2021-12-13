Президент Беларуси: «Без губернаторов страны быть не может. Это ключевые должности»

Лидию Ермошину сменил уже экс-министр образования Игорь Карпенко. Что касается двух новых губернаторов, то их фамилии на слуху – Александр Субботин и Анатолий Исаченко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без губернаторов страны быть не может. Это ключевые должности. Более того, нет партий, руководящих, направляющих, нет компартии, которая брала на себя идеологию, кадры, многие вопросы по управлению. Все это сведено на уровень губернаторов и председателей гор-, райисполкомов. Это делает определяющими ваши должности прежде всего.

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