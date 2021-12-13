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Президент Беларуси: «Без губернаторов страны быть не может. Это ключевые должности»

13 декабря 2021 17:43
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Новости Беларуси. Кадровый понедельник во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 13 декабря назначил нового председателя ЦИК и руководителей двух областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси: «Без губернаторов страны быть не может. Это ключевые должности» -1

Лидию Ермошину сменил уже экс-министр образования Игорь Карпенко. Что касается двух новых губернаторов, то их фамилии на слуху – Александр Субботин и Анатолий Исаченко.  

Президент Беларуси: «Без губернаторов страны быть не может. Это ключевые должности» -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Без губернаторов страны быть не может. Это ключевые должности. Более того, нет партий, руководящих, направляющих, нет компартии, которая брала на себя идеологию, кадры, многие вопросы по управлению. Все это сведено на уровень губернаторов и председателей гор-, райисполкомов. Это делает определяющими ваши должности прежде всего.  

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Субботин # Анатолий Исаченко # Игорь Карпенко # Лидия Ермошина # Фотофакт

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