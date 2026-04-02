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В Беларуси выдали трехмиллионный сертификат электронной цифровой подписи

02 апреля 2026 11:12
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Беларусь взяла новую цифровую высоту. В Минске выдан трехмиллионный сертификат электронной цифровой подписи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его обладателем стал индивидуальный предприниматель Игорь Сергейчик. Юбилейный документ вручили в Национальном центре электронных услуг.

В Беларуси выдали трехмиллионный сертификат электронной цифровой подписи-2

Электронная цифровая подпись в Беларуси стала полноценным аналогом личной подписи для дистанционного решения юридических вопросов. Только за первый квартал 2026 года выдано более 100 тысяч сертификатов, а в день оформляется около 1800 новых ключей. Для получения ЭЦП в стране действует сеть из 49 точек регистрации, охватывающая областные и районные центры. При этом владельцы действующих сертификатов могут продлить их онлайн через единый портал электронных услуг, не выходя из дома.

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В Беларуси выдали трехмиллионный сертификат электронной цифровой подписи-4

Игорь Сергейчик, обладатель трехмиллионного сертификата ЭЦП:
Очень удобно. То есть у тебя намного больше времени, во-первых, потому что когда ты делаешь декларации, тебе не надо лишнее время уделять этому, это можно сделать дома. То есть просто удобно и все. И для меня, я думаю, для всех, кто их получает.

В Беларуси выдали трехмиллионный сертификат электронной цифровой подписи-6

Андрей Филипенко, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг:
Та информация, которая подписана ключом электронной цифровой подписи, она и является электронным документом, который можно сохранить, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Его можно сохранить в электронном архиве и в дальнейшем использовать в своей деятельности. Но надо сказать, что наличие ключа электронной цифровой подписи у человека позволяет рассчитывать на то, что от его имени с государственными и другими информационными системами, в которых создаются юридически значимые события, цифровые события, от его имени не будет действовать никто другой.

В Беларуси планируют внедрить облачную электронную цифровую подпись. Пользователям не потребуется носить с собой флешку или устанавливать специальное программное обеспечение. Подписать документ можно будет с любого устройства.

# РУП «Национальный центр электронных услуг» # Андрей Филипенко

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