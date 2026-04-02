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Дорога не прощает ошибок – ГАИ напоминает байкерам о соблюдении ПДД

02 апреля 2026 11:26
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Дорога не прощает ошибок – ГАИ напоминает байкерам о соблюдении ПДД-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Рев моторов вернулся на проспекты. Вместе с ним строгий контроль. ГАИ проводит масштабные рейды. Инспекторы проверяют все – от водительских удостоверений определенной категории до отметке о техосмотре.

Сотрудники отделов ГАИ Партизанского и Советского РУВД Минска проводят профилактические рейды. В центре внимания мотоциклисты. Акцент инспекторов – не наказать, а напомнить: дорога не прощает ошибок. Важно соблюдать ПДД. Госавтоинспекция напоминает байкерам о соблюдении ПДД, проверяет документы и физическое состояние водителей. В период мотосезона ГАИ ведет контроль техники – выявляет мотоциклы, собранные кустарным способом либо имеющие конструктивные изменения. Также инспекторы разъясняют правила проезда перекрестков и пешеходных переходов. Особое внимание соблюдению скорости, безопасной дистанции и бокового интервала.

Дорога не прощает ошибок – ГАИ напоминает байкерам о соблюдении ПДД-3

Кирилл Буткевич, начальник ОГАИ Партизанского района г. Минска, подполковник милиции:
Уважаемые участники дорожного движения, не забывайте про культуру поведения на дороге. Дорога – это не место для соревнований и самоутверждения. Не забывайте, что безопасность движения требует взаимной вежливости, а не состязания.

Подробности в видео.

# Кирилл Буткевич # ГАИ

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