Новый председатель ЦИК: с Ермошиной мы тесно сотрудничали в рамках избирательных кампаний

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил Игоря Карпенко, который до настоящего времени занимал пост министра образования, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, назначенный председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я, в общем-то, с избирательным процессом знаком не понаслышке. Мне в свое время приходилось – и в 2006 году, и в 2010 году, и в 2015 году – принимать активное участие (правда, в разных качествах) в избирательном процессе.

Вы психологически готовы к тому, чтобы тоже быть таким же открытым, комментировать?