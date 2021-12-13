Новый председатель ЦИК: с Ермошиной мы тесно сотрудничали в рамках избирательных кампаний

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил Игоря Карпенко, который до настоящего времени занимал пост министра образования, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Карпенко, назначенный председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
Я, в общем-то, с избирательным процессом знаком не понаслышке. Мне в свое время приходилось – и в 2006 году, и в 2010 году, и в 2015 году – принимать активное участие (правда, в разных качествах) в избирательном процессе.
Вы психологически готовы к тому, чтобы тоже быть таким же открытым, комментировать?
Игорь Карпенко:
Ну, я не знаю. Может быть, если я вас обидел, находясь в должности министра образования… По-моему, я был достаточно открытым. И возможности были и достучаться, и задать какие-то вопросы. По-моему, не обижал я ни один из каналов. И даже некоторым оппозиционным СМИ давал интервью, и достаточно большие. Поэтому я не скрываю то, что мы старались освещать ту деятельность, которая происходила. Ну а чем здесь будет отличаться работа? Конечно, публичность работы комиссии очевидна. Я скажу откровенно, что с Лидией Михайловной мы тоже достаточно тесно сотрудничали, взаимодействовали в рамках избирательных кампаний.
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