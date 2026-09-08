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Новости по тегу #Анатолий Исаченко

Исаченко доложил Лукашенко об итогах уборки зерновых колосовых в Могилевской области
08 сентября 2026 19:41

Исаченко доложил Лукашенко об итогах уборки зерновых колосовых в Могилевской области

Исаченко доложил Президенту о ситуации в АПК Могилевской области
02 сентября 2026 14:25

Исаченко доложил Президенту о ситуации в АПК Могилевской области

Президент заслушал доклады премьер-министра, министра сельского хозяйства и председателей 3 облисполкомов
02 сентября 2026 10:38

Президент заслушал доклады премьер-министра, министра сельского хозяйства и председателей 3 облисполкомов

Дети – наше будущее! Как в Беларуси отметили День знаний?
01 сентября 2026 18:18

Дети – наше будущее! Как в Беларуси отметили День знаний?

Чудо, если мы сделаем такие ремонтные мастерские – Лукашенко в Шкловском районе
13 июля 2026 10:52

Чудо, если мы сделаем такие ремонтные мастерские – Лукашенко в Шкловском районе

Огненное шоу, старинные обряды и тысячи улыбок – как прошло Купалье в Александрии
12 июля 2026 17:28

Огненное шоу, старинные обряды и тысячи улыбок – как прошло Купалье в Александрии

Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района
07 июля 2026 18:26

Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района

Агрохолдинги и укрупнение района – какие предложения поддержал Лукашенко на совещании по Могилевщине
07 июля 2026 13:39

Агрохолдинги и укрупнение района – какие предложения поддержал Лукашенко на совещании по Могилевщине

Президент Беларуси заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома
17 июня 2026 16:46

Президент Беларуси заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома

Праздник с доставкой на дом! В преддверии Дня Победы для ветеранов проводят персональные парады
07 мая 2026 16:45

Праздник с доставкой на дом! В преддверии Дня Победы для ветеранов проводят персональные парады

Объединилась вся страна! Какие задачи стояли у регионов? Детали республиканского субботника
18 апреля 2026 18:18

Объединилась вся страна! Какие задачи стояли у регионов? Детали республиканского субботника

Господдержки больше, чем выручки – Лукашенко доложили о провале в отдельных хозяйствах Могилевщины
14 апреля 2026 17:23

Господдержки больше, чем выручки – Лукашенко доложили о провале в отдельных хозяйствах Могилевщины