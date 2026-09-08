Новости по тегу #Анатолий Исаченко

Во время доклада отдельное внимание уделили трем хозяйствам области, которые убирают последние гектары поздних посевов. В центре внимания была ситуации с кадрами и работа в этом направлении.
В Могилевской области осталось пройти последние гектары. Зерновые здесь практически убраны.
Лукашенко заслушал доклады Турчина, Горлова, Исаченко, Рогожника и Крупко.
Появились и новые объекты – современные образовательные комплексы, инновационные школы и вузовские аудитории.
Глава государства отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают белорусские машины в мультибрендовых центрах за рубежом.
В 2026 году праздник стал масштабнее. Песни звучали по обе стороны реки.
От работы аграрного сектора до судьбы отдельных предприятий и районов. Глава государства провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области.
Передача организаций холдинга «Купаловское» в коммунальную собственность позволит изменить действующую модель управления. Входящие в его состав сельхозпредприятия продолжат работать самостоятельно. Ожидается, что такой подход повысит эффективность их работы.
В центре внимания были результаты работы Приднепровского края в агропромышленном комплексе, укрепление кадрового потенциала и ситуация в индустриальном секторе.
В эти цветущие дни мая низкий поклон ветеранам войны и всем тем, кто помнит те страшные события. Дня них праздник с доставкой на дом – военные песни и цветы, теплые слова и искренние поздравления.
В каждом регионе – свои задачи, но общая цель одна: сделать пространство вокруг более комфортным.
В Краснополье глава государства провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-востока Могилевского региона.
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