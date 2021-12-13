​Губернатор Витебской области: «Нет чего-то более приоритетного, а чего-то менее. Всё важно и всё надо развивать»

Новости Беларуси. Кадровый понедельник во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 13 декабря назначил нового председателя ЦИК и руководителей двух областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидию Ермошину сменил уже экс-министр образования Игорь Карпенко. Что касается двух новых губернаторов, то их фамилии на слуху – Александр Субботин и Анатолий Исаченко.

Александр Субботин, назначенный председатель Витебского облисполкома:

Невозможно выделить что-то более важное, что-то менее важное. Последние годы показали, что здравоохранение очень важно. Последний год еще ярче показал, что очень сильно нужно обратить внимание на образование, на идеологию. Село, конечно, достаточно важно и большие объемы экспорта дает. И нужно накормить людей. Промышленность – это, наверное, двигатель всего. Не будет промышленности... Село даст хлеб, ну а на масло уже надо заработать именно с помощью промышленности. Нет чего-то более приоритетного, а чего-то менее. Все важно и все надо развивать.

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