Прямой эфир

​Губернатор Витебской области: «Нет чего-то более приоритетного, а чего-то менее. Всё важно и всё надо развивать»

13 декабря 2021 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кадровый понедельник во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 13 декабря назначил нового председателя ЦИК и руководителей двух областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидию Ермошину сменил уже экс-министр образования Игорь Карпенко. Что касается двух новых губернаторов, то их фамилии на слуху – Александр Субботин и Анатолий Исаченко.  

​Губернатор Витебской области: «Нет чего-то более приоритетного, а чего-то менее. Всё важно и всё надо развивать»-1

Александр Субботин, назначенный председатель Витебского облисполкома:
Невозможно выделить что-то более важное, что-то менее важное. Последние годы показали, что здравоохранение очень важно. Последний год еще ярче показал, что очень сильно нужно обратить внимание на образование, на идеологию. Село, конечно, достаточно важно и большие объемы экспорта дает. И нужно накормить людей. Промышленность – это, наверное, двигатель всего. Не будет промышленности... Село даст хлеб, ну а на масло уже надо заработать именно с помощью промышленности. Нет чего-то более приоритетного, а чего-то менее. Все важно и все надо развивать.  

Читайте также:

Новый председатель ЦИК: с Ермошиной мы тесно сотрудничали в рамках избирательных кампаний

Лукашенко – новому главе ЦИК: вы человек опытный, знаете, что такое эти электоральные кампании

Исаченко: у нас есть один недостаток, что мы много работаем, но мало об этом говорим, мало показываем

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Анатолий Исаченко # Александр Субботин # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Лидия Ермошина # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Политолог Петровский: «Польские граждане не готовы интегрировать ни белорусов, ни поляков, ни украинцев на равных»
13 декабря 2021 19:05

Политолог Петровский: «Польские граждане не готовы интегрировать ни белорусов, ни поляков, ни украинцев на равных»

Выступили более 40 вокалистов. Как прошёл минский отборочный тур на «Славянский базар – 2022»
13 декабря 2021 19:01

Выступили более 40 вокалистов. Как прошёл минский отборочный тур на «Славянский базар – 2022»

Муковозчик: Польша принимает в гражданство по этническому принципу и религиозному. Украина – по признаку криминала и внутренней агрессии
13 декабря 2021 18:57

Муковозчик: Польша принимает в гражданство по этническому принципу и религиозному. Украина – по признаку криминала и внутренней агрессии