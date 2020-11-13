«Многие думают, что они повысят уровень витамина D, но это далеко не так». Врач-косметолог о вреде солярия
В осенне-зимний период всем не хватает солнца. Ждать теплых дней придется еще долго, а о красивом загаре можно забыть минимум на полгода. Однако современные красавицы давно нашли способ круглый год поддерживать смуглый цвет кожи. На помощь приходит солярий.
Анастасия Кукель, администратор солярия:
Если принимать солнечные ванны в разумном количестве, то это будет невредно для кожи и, соответственно, для здоровья тоже.
Ну а если вы злоупотребляете процедурой, будьте готовы к последствиям.
Екатерина Карпилович, врач дерматовенеролог, косметолог:
Прежде всего солярий пагубно влияет на качество кожи, потому что идет разрушение коллагеновых и эластиновых волокон, снижается уровень гиалуроновой кислоты, кожа становится обезвоженной, так называемое фотостарение и результат – появление морщин и пигментных пятен, кожа истончается, где-то грубеет.
В первое посещение работник солярия должен определить ваш фототип, ведь именно от него зависит количество и продолжительность сеансов. Также вам должны предоставить защитные очки, шапочку, специальные накладки для груди. Обратите внимание, что после каждого клиента сотрудники обязаны проводить санобработку.
После первого сеанса не должно быть резкого изменения цвета кожи из белого в коричневый. При грамотном подходе оттенок должен меняться постепенно. Посещая солярий, обратите внимание, какие лампы в нем установлены. В разных лампах для солярия комбинация ультрафиолетовых лучей A и B может отличаться.
Екатерина Карпилович:
Многие пациенты думают, что, посещая солярий, они повысят уровень витамина D, тем самым улучшат качество кожи, сердечно-сосудистую систему, но это далеко не так, это заблуждение. Потому что витамин D вырабатывается под ультрафиолетовым излучением и под лучами B, а в солярии основная порция лучей – это лучи А.
Предельно осторожным при посещении солярия нужно быть тем, у кого есть проблемы с гормональным фоном. Ультрафиолетовое излучение стимулирует выработку гормонов щитовидной железы, и ситуацию можно усугубить. Прежде чем идти на процедуру, пройдите профосмотр: сделайте флюорографию, сдайте анализ крови, посетите гинеколога, чтобы исключить наличие опухолей.
Анастасия Кукель:
Заболевания щитовидной железы. Нежелательно беременным, так как исследования на беременных и детях обычно не проводят, поэтому не рекомендуется. Людям, склонным к онкологическим заболеваниям. И людям, которые делают пилинги. После пилинга нежелательно ходить в солярий, чтобы не получить ожог кожи.
У любой процедуры есть свои плюсы и минусы, которые обязательно следует учитывать. Если вы думаете записаться в солярий, рекомендуем досконально изучить вред и пользу таких сеансов и взвесить все «за» и «против».