«Многие думают, что они повысят уровень витамина D, но это далеко не так». Врач-косметолог о вреде солярия

В осенне-зимний период всем не хватает солнца. Ждать теплых дней придется еще долго, а о красивом загаре можно забыть минимум на полгода. Однако современные красавицы давно нашли способ круглый год поддерживать смуглый цвет кожи. На помощь приходит солярий.

Анастасия Кукель, администратор солярия:

Если принимать солнечные ванны в разумном количестве, то это будет невредно для кожи и, соответственно, для здоровья тоже.

Ну а если вы злоупотребляете процедурой, будьте готовы к последствиям. Екатерина Карпилович, врач дерматовенеролог, косметолог:

Прежде всего солярий пагубно влияет на качество кожи, потому что идет разрушение коллагеновых и эластиновых волокон, снижается уровень гиалуроновой кислоты, кожа становится обезвоженной, так называемое фотостарение и результат – появление морщин и пигментных пятен, кожа истончается, где-то грубеет.

В первое посещение работник солярия должен определить ваш фототип, ведь именно от него зависит количество и продолжительность сеансов. Также вам должны предоставить защитные очки, шапочку, специальные накладки для груди. Обратите внимание, что после каждого клиента сотрудники обязаны проводить сан­обработку.

После первого сеанса не должно быть резкого изменения цвета кожи из белого в коричневый. При грамотном подходе оттенок должен меняться постепенно. Посещая солярий, обратите внимание, какие лампы в нем установлены. В разных лампах для солярия комбинация ультрафиолетовых лучей A и B может отличаться. Екатерина Карпилович:

Многие пациенты думают, что, посещая солярий, они повысят уровень витамина D, тем самым улучшат качество кожи, сердечно-сосудистую систему, но это далеко не так, это заблуждение. Потому что витамин D вырабатывается под ультрафиолетовым излучением и под лучами B, а в солярии основная порция лучей – это лучи А.

Предельно осторожным при посещении солярия нужно быть тем, у кого есть проблемы с гормональным фоном. Ультрафиолетовое излучение стимулирует выработку гормонов щитовидной железы, и ситуацию можно усугубить. Прежде чем идти на процедуру, пройдите профосмотр: сделайте флюорографию, сдайте анализ крови, посетите гинеколога, чтобы исключить наличие опухолей.