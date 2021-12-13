«Теоретически, конечно, такая норма есть». Получат ли новорождённые дети беженок белорусское гражданство?

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

В некоторых странах, в тех же США, получить гражданство можно по факту рождения. Поэтому многие женщины так стремятся уехать в США рожать.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Рожденные беженцы у нас могут получить гражданство? Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:

Теоретически, конечно, такая норма есть, если фактически государство гражданской принадлежности им не предоставит свое гражданство. Так называемый найденыш становится гражданином Республики Беларусь. Кирилл Казаков:

То есть все рожденные на границе теоретически могут быть гражданами Беларуси? Алексей Бегун:

Да. Алена Сырова:

Их родители должны подать какое-то заявление или как?

Алексей Бегун:

Да. Надо провести проверку. Допросить компетентные органы страны гражданства, предоставит ли им государство гражданство по принципу крови. Если им гражданство не предоставлено, то они могут стать гражданами Беларуси. Алена Сырова:

Некоторые беженцы хотят улететь к себе на родину. Чтобы маме с этим младенцем улететь, ему нужен документ. Алексей Бегун:

Тогда посольство дает им свидетельство на возвращение. Но даже как Америка поступает. Когда мама рожает ребенка в Америке, то они говорят: ребенок остается, а мама летит домой, у вас нет основания для пребывания. Конечно, никогда так не поступали, но фактически, если будет такая ситуация, то в любом случае, граждан Беларуси мы с мамой не отправим.