«Теоретически, конечно, такая норма есть». Получат ли новорождённые дети беженок белорусское гражданство?
Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
В некоторых странах, в тех же США, получить гражданство можно по факту рождения. Поэтому многие женщины так стремятся уехать в США рожать.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Рожденные беженцы у нас могут получить гражданство?
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:
Теоретически, конечно, такая норма есть, если фактически государство гражданской принадлежности им не предоставит свое гражданство. Так называемый найденыш становится гражданином Республики Беларусь.
Кирилл Казаков:
То есть все рожденные на границе теоретически могут быть гражданами Беларуси?
Алексей Бегун:
Да.
Алена Сырова:
Их родители должны подать какое-то заявление или как?
Алексей Бегун:
Да. Надо провести проверку. Допросить компетентные органы страны гражданства, предоставит ли им государство гражданство по принципу крови. Если им гражданство не предоставлено, то они могут стать гражданами Беларуси.
Алена Сырова:
Некоторые беженцы хотят улететь к себе на родину. Чтобы маме с этим младенцем улететь, ему нужен документ.
Алексей Бегун:
Тогда посольство дает им свидетельство на возвращение. Но даже как Америка поступает. Когда мама рожает ребенка в Америке, то они говорят: ребенок остается, а мама летит домой, у вас нет основания для пребывания. Конечно, никогда так не поступали, но фактически, если будет такая ситуация, то в любом случае, граждан Беларуси мы с мамой не отправим.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:
Даже когда был Варшавский договор и в Европе стояли группировки войск Варшавского договора, то военнослужащим запрещено было, чтобы жены рожали в тех роддомах – только в наших. Потому что там выдавалась справка и по достижению 16-летнего возраста ребенок имеет право стать гражданином этой страны. И это не отменено.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Я считаю, это еще со времен сталинской Конституции. Далеко смотрел Иосиф Виссарионович. Пусть рожают. Пусть они становятся гражданами Беларуси, и тогда через 15-20 лет мы решаем и вопрос демографической ямы, а бойцы какие пойдут в армию. Они же прирожденные бойцы.
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