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Новости по тегу #Лидия Ермошина

Инаугурация Лукашенко, за которой следил весь мир! Собрали самые главные моменты
29 марта 2026 16:57

Инаугурация Лукашенко, за которой следил весь мир! Собрали самые главные моменты

Ермошина: мы живём замечательно, это благодаря Батьке и решениям, принятым на референдуме в 95-м
14 мая 2025 05:59

Ермошина: мы живём замечательно, это благодаря Батьке и решениям, принятым на референдуме в 95-м

Пустовой: у нас есть то, чего нет ни в какой другой стране – система народовластия
29 марта 2025 18:15

Пустовой: у нас есть то, чего нет ни в какой другой стране – система народовластия

Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов
25 марта 2025 19:12

Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов

Как готовились к инаугурации гости Дворца Независимости – узнали подробности из первых уст
25 марта 2025 17:16

Как готовились к инаугурации гости Дворца Независимости – узнали подробности из первых уст

25 марта состоится инаугурация Президента – вспоминаем историю принесения клятвы белорусскому народу
23 марта 2025 18:00

25 марта состоится инаугурация Президента – вспоминаем историю принесения клятвы белорусскому народу

Часть церемонии инаугурации в 2001-м «подглядели» у России – Ермошина
23 марта 2025 17:55

Часть церемонии инаугурации в 2001-м «подглядели» у России – Ермошина

Пустовой: Александр Лукашенко и владыка Филарет – это был союз исторических личностей для пользы страны
22 марта 2025 18:45

Пустовой: Александр Лукашенко и владыка Филарет – это был союз исторических личностей для пользы страны

Ермошина о «Марафоне единства»: у нашей молодёжи появилась гордость за страну
27 января 2025 16:56

Ермошина о «Марафоне единства»: у нашей молодёжи появилась гордость за страну

Ермошина: Беларусь ещё никогда не знала таких гладких и позитивных выборов
27 января 2025 16:03

Ермошина: Беларусь ещё никогда не знала таких гладких и позитивных выборов

Игорь Тур: Батька – это об отношении Александра Лукашенко к белорусскому народу и к стране
25 января 2025 14:00

Игорь Тур: Батька – это об отношении Александра Лукашенко к белорусскому народу и к стране

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня
21 января 2025 18:48

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня