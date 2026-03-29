Новости по тегу #Лидия Ермошина

Инаугурация – год спустя. В мире стало еще сложнее. У нас спокойно, есть экономический рост. Мы по прежнему спокойно работаем, открываем поликлиники и производства, реализуем крупные национальные проекты. Веселимся в праздники, отдыхаем на заморских берегах и встречаем миллионы гостей.
Историческое событие, изменившее судьбу страны. 30 лет назад в Беларуси состоялся первый референдум, который стал важной вехой в истории независимой республики. Это событие, прошедшее в период глубоких политических и экономических преобразований, заложило основу для дальнейшего развития государства.
«Это прежде всего широкое использование референдума – инструмента общественной демократии».
«26 января мы преодолели очередной исторический перекресток. Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века».
Кто помогает выбирать галстук Президенту – спросили у сына Николая.
Тем более история принесения президентской клятвы белорусскому народу отражает само развитие государства: и политической традиции, и экономики.
«А все остальное является нашим продуктом, который уже потом вошел в протокол, закрепленный соответствующим распоряжением Президента».
«Есть люди, без которых Беларусь была бы другой. И была бы вообще? Первый Президент и первый Патриарший Экзарх дружили. Порой остро дискутировали, но всегда находили общий язык».
«Мы получили прививку. Это была прививка, когда население по-настоящему испугалось. Оно увидело тогда реально, без всякой пропаганды, что мы находимся на краю катастрофы».
«Эта избирательная кампания – это сплошной праздник».
«Хозяин ли он? Хозяин. Отец ли он? Отец. В слове «батька» уважение смешано с простотой взаимоотношений».
5 325 – именно столько участков для голосования работают в Беларуси. До 25 января те избиратели, кто по каким-то причинам не смогут прийти сюда в основной день голосования, могут принять участие в выборах.
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