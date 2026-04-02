Власти Литвы будут штрафовать своих перевозчиков за возврат фур из Беларуси

Власти Литвы снова демонстрируют недружественное отношение. В этот раз – к своим же гражданам. Речь идет о литовских перевозчиках, которые из-за необдуманных шагов официального Вильнюса понесли серьезные убытки из-за закрытия границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь всех, кто возвращает свои фуры, застрявшие на нашей территории, по милости литовских властей, будут штрафовать. Перевозчиков обвиняют в нарушении санкционного законодательства. Дело в том, что компании расплачиваются за стоянку и охрану транспорта на белорусской территории – с организациями, которые находятся под европейскими санкциями. При этом литовские власти не предложили своим перевозчикам легального способа вернуть грузовики. А ранее Вильнюс отказался возмещать издержки из-за вынужденного простоя.