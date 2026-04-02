В Беларуси меняются правила льготного потребительского кредитования по программе «На родныя тавары»

Выбор станет шире. В Беларуси 7 апреля вступают в силу новые правила льготного потребительского кредитования по программе «На родныя тавары», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения 2 апреля обсуждали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Теперь присоединиться к кредитной программе могут любые отечественные производители. Они должны иметь соответствующие сертификаты на продукцию. Список товаров остается прежним: от телевизоров и бытовой техники до одежды и постельного белья.

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Если ранее 992 постановлением был определен круг производителей Республики Беларусь, то в настоящее время этот перечень упразднен. Это упрощает порядок участия в кредитовании на народные товары. Оставлен перечень товаров, на которые наши потребители могут получить кредит через Беларусбанк. Это 35 позиций, которые также сохранили свою актуальность в новом постановлении.

Получить сертификаты соответствия можно в Белорусской торгово-промышленной палате. При этом предприятия должны иметь собственные производственные площади, технологическое оборудование и штат сотрудников.