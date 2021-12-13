Исаченко: у нас есть один недостаток, что мы много работаем, но мало об этом говорим, мало показываем

Новости Беларуси. Кадровый понедельник во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 13 декабря назначил нового председателя ЦИК и руководителей двух областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидию Ермошину сменил уже экс-министр образования Игорь Карпенко. Что касается двух новых губернаторов, то их фамилии на слуху – Александр Субботин и Анатолий Исаченко.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Анатолий Исаченко отвечал еще и за ооновские Цели устойчивого развития в Беларуси. Теперь в практическом плане будет добиваться этого в отдельно взятой Могилевской области. На новом посту обещал не забросить свое хобби – активно поститься и вести социальные сети, что не помешает не оторванному от земли руководителю служить стране.
Анатолий Исаченко, назначенный председатель Могилевского облисполкома:
Я всегда считал и считаю, что государственная служба должна быть сродни военной службе. Здесь именно ключевое слово – служба. Мы на службе. И, если есть назначение, надо не раздумывать, а идти и работать на государство. Я думаю, работа в соцсетях – несколько словоблудие получается, но тем не менее. Почему? Потому что, на мой взгляд, у нас есть одна недоработка или один недостаток, что мы много работаем и мало об этом говорим, мало показываем. Реально в стране делается очень много чего хорошего. А мы неким образом считаем это как должное. Вот мы сделали – сделали. Надо показывать то, что умеем делать, то, что можем, и то, что мы достигаем.
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