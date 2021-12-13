Исаченко: у нас есть один недостаток, что мы много работаем, но мало об этом говорим, мало показываем

Новости Беларуси. Кадровый понедельник во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 13 декабря назначил нового председателя ЦИК и руководителей двух областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидию Ермошину сменил уже экс-министр образования Игорь Карпенко. Что касается двух новых губернаторов, то их фамилии на слуху – Александр Субботин и Анатолий Исаченко.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Анатолий Исаченко отвечал еще и за ооновские Цели устойчивого развития в Беларуси. Теперь в практическом плане будет добиваться этого в отдельно взятой Могилевской области. На новом посту обещал не забросить свое хобби – активно поститься и вести социальные сети, что не помешает не оторванному от земли руководителю служить стране.