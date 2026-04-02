Прямой эфир

«Ак Барс» станет соперником минского «Динамо» на четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина

02 апреля 2026 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Ак Барс» станет соперником минского «Динамо» на четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За будущего оппонента «зубров» выступают наши Степан Фальковский и Владимир Алистров. В 1/8 представители Казани уверенно разобрались с челябинским «Трактором» – 4:1. В регулярном сезоне пути клубов пересекались дважды. Обе встречи закончились победой белорусов – 4:3 и 7:3.

Стартовые противостояния пройдут на «Минск-Арене» 9 и 11 апреля, далее оппоненты переедут в Татарстан.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Василину Хондошко встретили на Родине после победы на этапе Кубка мира по синхронному плаванию
01 апреля 2026 20:01

Василину Хондошко встретили на Родине после победы на этапе Кубка мира по синхронному плаванию

Сборная Беларуси по футболу занимает 97-е место в мире
01 апреля 2026 18:22

Сборная Беларуси по футболу занимает 97-е место в мире

Прыжки в воду – белорусы привезли 6 наград с Открытого чемпионата Венгрии
01 апреля 2026 17:35

Прыжки в воду – белорусы привезли 6 наград с Открытого чемпионата Венгрии