«Люди услышали Президента». Как изменилась ситуация с ограничениями из-за коронавируса после совещания у Лукашенко?

Новости Беларуси. COVID-19 внесен в Национальный календарь прививок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о вакцинации взрослого населения. Сейчас Беларусь на пике четвертой волны. Ежедневно в стране регистрируют порядка 2 000 новых случаев заболевания. Атакующий вирус действительно испытывает на прочность не только здоровье людей, но в целом стойкость и выстроенность медицинских систем. Белорусская – в «красном» статусе работает и справляется. Отчасти помогает вакцинация. Почти два миллиона белорусов прошли полный курс иммунизации. А вот паника и некоторые необдуманные меры – симптомы «местного управленческого осложнения». На них глава государства указал и на большом совещании по здравоохранению, и во время посещения клиник под Минском 20 октября. Материал Алены Сыровой.

Более 38 тысяч проведенных тестов на COVID-19, плюс 2 097 новых пациентов, 17 летальных случаев – так 21 октября выглядит ситуация с ковидом в Беларуси в цифрах. Четвертая волна пандемии. Вторая осень непростой борьбы медиков за жизни пациентов с коронавирусом. Казалось бы, и протоколы лечения разработаны, и опыт есть, но проще не становится. Читайте также: «Количество пациентов и тяжесть заболевания в настоящей волне гораздо больше». Главврач минской больницы о пациентах с коронавирусом «Не буду очень ласковый с вами». Украинский врач призывает всех привиться Эта ведущая СТВ против вакцинации. Удалось ли белорусским врачам ее переубедить? И если в первую волну к COVID относились со скепсисом, лидеры мнений справедливо говорили о том и то, что позволяло не допустить панику, в то время как народ упрекал их в цинизме и продолжал устраивать ажиотаж, скупая маски и антисептики, то сегодня, кажется, они поменялись местами. Риторика белорусских врачей, конечно, мягче, чем у украинского коллеги (все же уровень систем здравоохранения двух стран трудно сравнивать). Но такие настойчивые просьбы и пропаганда вакцинации со стороны наших врачей, не склонных к панике, нарастает пропорционально увеличению пациентов в тяжелом состоянии.

Признаться, в последние пару недель действительно складывалось впечатление, что все идет к обязательной вакцинации. Врачи, их можно понять, со всех площадок говорили о необходимости такой меры, приводили аргументы. Президент намеренно хранил молчание, наблюдал со стороны. В свете обсуждения проекта Конституции, где одним из важнейших пунктов значится перераспределение полномочий, такая позиция главы государства вполне логична. Но в данном случае цена самодеятельности слишком высока, потому пришлось вмешаться. Еще и еще раз за несколько дней повторит Александр Лукашенко, чтобы точно услышали. Читайте также: Правда ли, что в Беларуси могут уволить, если не привиться от коронавируса? Лукашенко: почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин, не щадя Лукашенко о вакцинации: Президент не принимал подобное решение, чтобы наклонять людей и заставлять их Несправедливо называть белорусов «антиваксерами». В некоторых регионах уже вакцинировались до 35 % жителей, желающих не становится меньше и без дополнительного давления. Аналогичная ситуация и с масочным режимом. Белорусы не лишены инстинкта самосохранения и заботы о других даже больше, чем о себе. Потому маски в общественных местах, да и там, где это в принципе уместно, стали носить мотивированные внутренними убеждениями больше, чем пусть и несколько дней, но просуществовавшей угрозой штрафов.

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Очень отрадно, что люди нас слышат, люди услышали Президента. Я должна сказать, что мы начали подсчет процента вакцинированных, сколько вакцинировано за сутки первым, вторым компонентом. По регионам мы ведем очень давно. Со вчерашнего дня мы начали подсчет беременных женщин, которые вакцинировались. 71 беременная женщина уже привилась. Люди слышат тоже нас, они носят маски в общественных местах, в транспорте, на каких-то мероприятиях. На улице необходимости носить масок нет. Но вынуждать и принуждать можно ведь не только штрафами. В мире практикуют различные варианты ограничений для невакцинированных. В Европе таким гражданам заказан вход в кафе, музеи, театры, что вызвало волну протестов. На Филиппинах и вовсе заговорили о вакцинации во сне. В России решили устроить мини-локдаун на время ноябрьских праздников, а в некоторых городах ввели систему посещений по QR-кодам. В Беларуси появился такой город.