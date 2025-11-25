СК РФ: подросток планировал теракт в церкви по указанию украинских спецслужб

В Калининградской области задержан 17-летний подросток, который готовил теракт в православном храме. Ему было предъявлено официальное обвинение в покушении на терроризм. Об этом пишет РИА Новости.

Следствие выяснило, что он общался через Telegram с вербовщиком одной из запрещенных в РФ и Украине организаций, подконтрольной спецслужбам, и сообщил о готовности совершить теракт.

При попытке реализовать свой план подросток провел разведывательные мероприятия, изготовил самодельные зажигательные устройства и был задержан 22 ноября.

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