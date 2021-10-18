«Количество пациентов и тяжесть заболевания в настоящей волне гораздо больше». Главврач минской больницы о пациентах с коронавирусом

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.

Алена Сырова, СТВ:

Чем же все-таки четвертая волна коронавируса отличается от тех, что мы уже пережили? Наталья Ивановна, вы главная в 3-й больнице в Минске. Как обстоят дела у вас?