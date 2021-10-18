«Количество пациентов и тяжесть заболевания в настоящей волне гораздо больше». Главврач минской больницы о пациентах с коронавирусом

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Алена Сырова, СТВ:
Чем же все-таки четвертая волна коронавируса отличается от тех, что мы уже пережили? Наталья Ивановна, вы главная в 3-й больнице в Минске. Как обстоят дела у вас?
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:
Во-первых, все к этой четвертой волне были готовы, но, конечно, количество пациентов и тяжесть заболевания в настоящей волне гораздо больше. Пациенты стали более молодые, средний возраст – 50-60 лет. Пациенты стали поступать более тяжелые, кислороднуждающихся также стало больше. Но что бы хотелось отметить, это то, что все-таки, учитывая, что программа сегодня у нас идет и вакцинации в том числе, количество вакцинированных пациентов крайне мало. И эти пациенты не находятся ни в реанимационных палатах, ни в кислороднуждающихся. Если взять, скажем, среднюю длительность пребывания в стационаре, пациентов после прививок, которые заболевают, средняя длительность – 5,5 койко-дня. Это совершенно не много, и пациенты уходят спокойно домой. Те же, кто не привился, средняя длительность – от 9 до 11 койко-дней (по разным стационарам). Это говорит о тяжести заболевания, о том, что пациенты нуждаются в более интенсивной терапии.
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