Эта ведущая СТВ против вакцинации. Удалось ли белорусским врачам её переубедить?
Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
На карте Беларуси столько пунктов, где можно вакцинироваться, практически в каждом районном центре, а то и по нескольку, которые находятся и в поликлиниках, и в больницах, и даже в торговых центрах. Мы поговорим о вакцинации, ее необходимости и о том, почему некоторые люди не хотят вакцинироваться. Среди нас – двое ведущих – один, который вакцинировался, это я. И Алена, которая не хочет вакцинироваться. Причем не потому, что она считает вакцину опасной, а просто не хочет.
Алена Сырова, СТВ:
Я не не доверяю вакцине. Вот, аргумент – не хочу.
Кирилл Казаков:
Может вы попытаетесь ей объяснить почему? Она говорит так: когда я смотрю телевизор, до конца не верю, что эти вакцины работают.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Я могу вас уговорить, даже ничего не говоря. Буквально завтра я еще на месте. Давайте сходим в красную зону, отделение реанимации. И у тех, кто еще не на аппарате, которые сняты с аппарата, спросите: вакцинироваться вам или нет? Причем молодые в том числе.
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:
Даже не надо в реанимацию ходить. Можно завести в обычное отделение на кислороде, где лежат молодые люди по 35-40 лет. И вы, и я, и все наши коллеги ходим в эти зоны, мы общаемся с этими пациентами. Когда у пациента спрашивают: «Почему вы не вакцинировались?», он говорит: «Я думал, что меня это не коснется». Я говорю: «А вы мне теперь скажите, вы лежите на маске». Он говорит: «Если бы я знал, что так будет, я бы привился еще полгода назад».
Кирилл Казаков:
У нас еще какая беда? Появились туристические маршруты, которые вывозят людей за границу вакцинироваться другими вакцинами. Получается, что не верят вообще вакцинам или конкретным?
Алена Сырова:
Другими вакцинами, недоступными у нас.
Наталья Саевич:
Это все совершенно индивидуально. Хотя, если посмотреть на Запад, когда начался процесс вакцинации, очень многие хотели привиться именно «Спутником V».
Алена Сырова:
Но есть же люди, и в моем окружении есть такие, которые вакцинировались, чтобы путешествовать, потому что все понимают, что никакого другого варианта перемещаться по миру скоро не будет.
Кирилл Казаков:
Совсем недавно информация от испанского посольства: если хотите получить шенгенскую визу – там был представлен список вакцин, которые принимаются. Там был Sinopharm. «Спутника V» там нет.
Дмитрий Шевцов:
Неважно, чем человек привьется. Будь то вакцины, которые есть на территории Беларуси, либо те, которые на территории Евросоюза. Смысл, чтобы человек привился, потому что мы прекрасно понимаем, что все вакцины действуют. На самом деле они снижают в тысячу раз возможность умереть, в сотни раз снижают риск получения не только тяжелых форм COVID-пневмонии, но и последствия, которые остаются. Мы не говорим еще о том, что человек, который выздоровел, болевший в тяжелой степени, еще от шести месяцев до года восстанавливается. Это еще неполноценный человек, потому что легкие еще не восстановились.
Кирилл Казаков:
Вы за обязательную вакцинацию?
Дмитрий Шевцов:
Да.
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