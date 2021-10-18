Эта ведущая СТВ против вакцинации. Удалось ли белорусским врачам её переубедить?

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

На карте Беларуси столько пунктов, где можно вакцинироваться, практически в каждом районном центре, а то и по нескольку, которые находятся и в поликлиниках, и в больницах, и даже в торговых центрах. Мы поговорим о вакцинации, ее необходимости и о том, почему некоторые люди не хотят вакцинироваться. Среди нас – двое ведущих – один, который вакцинировался, это я. И Алена, которая не хочет вакцинироваться. Причем не потому, что она считает вакцину опасной, а просто не хочет.

Алена Сырова, СТВ:

Я не не доверяю вакцине. Вот, аргумент – не хочу. Кирилл Казаков:

Может вы попытаетесь ей объяснить почему? Она говорит так: когда я смотрю телевизор, до конца не верю, что эти вакцины работают. Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Я могу вас уговорить, даже ничего не говоря. Буквально завтра я еще на месте. Давайте сходим в красную зону, отделение реанимации. И у тех, кто еще не на аппарате, которые сняты с аппарата, спросите: вакцинироваться вам или нет? Причем молодые в том числе.

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:

Даже не надо в реанимацию ходить. Можно завести в обычное отделение на кислороде, где лежат молодые люди по 35-40 лет. И вы, и я, и все наши коллеги ходим в эти зоны, мы общаемся с этими пациентами. Когда у пациента спрашивают: «Почему вы не вакцинировались?», он говорит: «Я думал, что меня это не коснется». Я говорю: «А вы мне теперь скажите, вы лежите на маске». Он говорит: «Если бы я знал, что так будет, я бы привился еще полгода назад». Кирилл Казаков:

У нас еще какая беда? Появились туристические маршруты, которые вывозят людей за границу вакцинироваться другими вакцинами. Получается, что не верят вообще вакцинам или конкретным? Алена Сырова:

Другими вакцинами, недоступными у нас.