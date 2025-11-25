В Брестской области запустили чат-бот для молодых специалистов

В любое время и неформально можно обратиться, задать вопрос и быть уверенным – откликнуться и помогут. Чат-бот настроен в мессенджере так, чтобы сохранить анонимность, главное – узнать о проблемной ситуации и ее разрешить.

Ответ – всего за один клик. Брестский областной комитет БРСМ запустил чат-бот для молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея родилась на местах из общения с молодыми специалистами, которые зачастую боятся лично адресовать свой проблемный вопрос. Как найти первую работу без опыта, что должно быть в трудовом договоре, как получить жилье и кто может претендовать на льготы? В чат-боте готовы ответить на самый широкий спектр вопросов. За первые дни работы уже поступило 15 запросов.

Елизавета Чемармазович, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

Вопросы связаны в том числе и с распределением – это выпускники, которые в будущем станут молодыми специалистами. Это вопросы о внесении изменений в коллективные договоры, которые существуют на предприятиях и обеспечивают преференции для молодых специалистов на местах работы. Если этот вопрос находится в рамках компетенции БРСМ, то мы лично от себя даем этот ответ. Если вопросы по типу коллективных договоров, которыми занимаются профсоюзные организации или само предприятие, то мы обращаемся к нашим коллегам.

Найти ссылку на чат-бот можно в социальных сетях и на рабочих местах молодых специалистов. Сегодня в Брестской области – 61 тысяча представителей работающей молодежи, создано 849 первичных организаций БРСМ на предприятиях и в различных структурах.

Идею брестской молодежи уже предлагают масштабировать на всю страну и применить такой опыт в других в регионах. Одна из главных целей проекта – повысить закрепляемость кадров, проанализировать вопросы для выработки предложений и законодательных инициатив.