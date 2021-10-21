Ананич о месте массового расстрела под Минском: «Даже одно такое захоронение – это уже доказательство»
Новости Беларуси. Место массового захоронения мирных жителей и военнослужащих времен Великой Отечественной войны обнаружено под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно установлено в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. О массовом расстреле людей фашистами вблизи урочища Уручье рассказали местные жители. Сверив данные с архивами, эксперты обнаружили захоронение. По предварительным данным, здесь погребено 8 000 человек, среди них и дети. Судмедэксперты сейчас проводят проверку.
На месте трагедии побывала Анастасия Ярощик-Корниенко.
Это тот случай, когда детей просят убрать от экранов, а слов просто нет. Увиденное шокирует. Место массового расстрела людей. По предварительным данным, здесь погребено 8 000 человек. По сохранившейся обуви можно предположить – здесь останки мужчин, женщин и даже детей. О том, что в этих местах во время Великой Отечественной войны происходило жуткое, местные жители рассказывают до сих пор.
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это доказательство. Даже одно такое захоронение – это уже доказательство. Но нужно вытащить на белый свет все, что касается этой темы, чтобы от мала до велика, из поколения в поколение держали в сердце эту святую память.
Раскопки будут продолжаться, пока не установят все обстоятельства происходившего здесь в годы войны. Продолжат и поисковые работы. Известно о наличии не менее семи мест массового захоронения жителей вблизи урочища Уручье. Согласно архивным сведениям, количество погребенных в этих местах с 1941 по 1944 год превысило 38 тысяч человек.
Генпрокуратура рассмотрит законопроект о признании геноцида белорусов. Мнение министра обороны – читать здесь.