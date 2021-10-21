Помощник Президента о прекращении плановой помощи врачей: «Мы можем иметь очень большие проблемы»

Новости Беларуси. Приемы в поликлиниках решением Минздрава с 19 октября приостановили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока к лору или окулисту на прием в государственную поликлинику записаться нельзя. В ближайшее время Минздрав проработает ситуацию, но в любом случае это не означает, что белорусы должны без веских причин ходить в поликлиники (все же нужно поберечь и себя, и врачей).

Александр Косинец, помощник Президента Беларуси:

Гродненская область и не сворачивала. Они демонстрируют и коечный фонд, который будет задействован для оказания плановой помощи, и каким образом будет восстановлено оказание консультативной помощи в поликлиниках. Минская область, как вчера показал визит главы государства, Минская областная клиническая больница не сворачивала оказание плановой хирургической помощи. Суть вопроса заключается в следующем – если сегодня ограничить данный вопрос, а он лежит в рамках организации и управления, мы можем иметь очень большие проблемы и критические последствия. Соматические заболевания в случае появления осложнений могут приводить к значительным летальным исходам. Помощь в области онкологии, кардиологии, травматологии, неврологии и нейрохирургии, педиатрии, акушерства и гинекологии, плановая стоматология будет оказываться в полном объеме. Естественно, предварительно пациент должен будет сдать анализ на ПЦР, чтобы была полная уверенность, что у него нет коронавирусной инфекции.

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