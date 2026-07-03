Новости по тегу #Елена Богдан

Белорусские врачи спасают жизнь уже на мировом уровне.
«Сегодня уровень наших областных больниц ничуть не хуже, чем уровень учреждений Минска».
Занятия проходят в медицинских университетах и колледжах на современных симуляционных тренажерах, а также в самих школах с использованием переносного оборудования.
Тренд на биометрию есть. Все больше белорусов выбирают такой формат документов. И тут аргументом «за» выступают возможности, которые ID-карта предоставляет. И в первую очередь электронные.
Диспансеризацию проходят белорусы? Или как раньше, для галочки? Разобрались в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
В Беларуси стартует межведомственный образовательный проект для десятиклассников «Запусти сердце». Его суть – научить ребят проводить базовую сердечно-легочную реанимацию, которая дает шансы на жизнь до приезда врачей.
Этот новый реабилитационный корпус детской больницы – живое воплощение ключевых идей в области здравоохранения: от высоких технологий до доступной помощи.
Планируется, что корпус станет базой кафедры для развития медицинской науки. Это повысит уровень оказания услуг, а пациенты будут быстрее идти на поправку.
Витебск живет «Славянским базаром»: бессонные ночи, аншлаги в Летнем амфитеатре и прибытие звездного состава. Среди пассажиров поезда василькового цвета – целая плеяда белорусских и зарубежных звезд.
«С уверенностью могу сказать, в наших РНПЦ создана школа».
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