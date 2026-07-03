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Новости по тегу #Елена Богдан

Насколько белорусская система здравоохранения независима? Елена Богдан рассказала о достижениях врачей
03 июля 2026 14:49

Насколько белорусская система здравоохранения независима? Елена Богдан рассказала о достижениях врачей

Могут ли пациенты из районов приехать лечиться в минские поликлиники и больницы? Ответила Елена Богдан
08 июня 2026 17:49

Могут ли пациенты из районов приехать лечиться в минские поликлиники и больницы? Ответила Елена Богдан

Основы доврачебной помощи освоят около 20 тыс. учащихся – как проходит акция «Запусти сердце»
23 марта 2026 13:17

Основы доврачебной помощи освоят около 20 тыс. учащихся – как проходит акция «Запусти сердце»

Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту
15 марта 2026 17:45

Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту

Ранняя диагностика онкологии – узнали, как новые подходы к диспансеризации спасают белорусов
15 марта 2026 17:37

Ранняя диагностика онкологии – узнали, как новые подходы к диспансеризации спасают белорусов

«Запусти сердце»: более 20 тысяч белорусских школьников обучат навыкам первой помощи
12 марта 2026 18:39

«Запусти сердце»: более 20 тысяч белорусских школьников обучат навыкам первой помощи

МРТ, ЛФК и «умные» тренажёры – в чём уникальность детского реабилитационного центра в Могилёве
06 января 2026 18:17

МРТ, ЛФК и «умные» тренажёры – в чём уникальность детского реабилитационного центра в Могилёве

В Могилёве открыли новый корпус физической и реабилитационной медицины для детей
06 января 2026 11:06

В Могилёве открыли новый корпус физической и реабилитационной медицины для детей

В Витебск приехали кумиры миллионов! Какими событиями запомнился фестивальный день «Славянского базара»?
10 июля 2025 18:12

В Витебск приехали кумиры миллионов! Какими событиями запомнился фестивальный день «Славянского базара»?

Богдан: перинатальная помощь в России выстроена на основании белорусского опыта
04 декабря 2024 11:43

Богдан: перинатальная помощь в России выстроена на основании белорусского опыта

«Процветающая организация, без преувеличения». Вот как отметили 95-летие НАН Беларуси
13 октября 2023 18:23

«Процветающая организация, без преувеличения». Вот как отметили 95-летие НАН Беларуси

«Профессия врача самая добрая». В Минске наградили лучших медиков и победителей конкурса «Врач года»
16 июня 2023 15:17

«Профессия врача самая добрая». В Минске наградили лучших медиков и победителей конкурса «Врач года»