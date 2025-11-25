Гродно возглавил топ направлений в Беларуси у российских туристов

Гродно ворвался в топ самых востребованных городов у россиян для отдыха на время новогодних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, как сообщает Республиканский союз туристических организаций, спрос на бронирование белорусских отелей у жителей России на праздники вырос на 36 %. Гродно показал самый большой рост спроса – 52 %. Также в лидерах Брест, Минск, Витебск и Могилев. Отмечается, что чаще всего для новогодних поездок в Беларусь россияне выбирают апартаменты (45 %) и отели без звезд (17 %).