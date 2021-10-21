Прямой эфир

Генпрокуратура рассмотрит законопроект о признании геноцида белорусов. Мнение министра обороны

21 октября 2021 20:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Место массового захоронения мирных жителей и военнослужащих времен Великой Отечественной войны обнаружено под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно установлено в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. О массовом расстреле людей фашистами вблизи урочища Уручье рассказали местные жители. Сверив данные с архивами, эксперты обнаружили захоронение. По предварительным данным, здесь погребено 8 000 человек, среди них и дети. Судмедэксперты сейчас проводят проверку.  

На месте трагедии побывала Анастасия Ярощик-Корниенко.  

Генпрокуратура рассмотрит законопроект о признании геноцида белорусов. Мнение министра обороны-1

Это тот случай, когда детей просят убрать от экранов, а слов просто нет. Увиденное шокирует. Место массового расстрела людей. По предварительным данным, здесь погребено 8 000 человек. По сохранившейся обуви можно предположить – здесь останки мужчин, женщин и даже детей. О том, что в этих местах во время Великой Отечественной войны происходило жуткое, местные жители рассказывают до сих пор.  

Генпрокуратура рассмотрит законопроект о признании геноцида белорусов. Мнение министра обороны-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:  
Наша задача – сохранение памяти о мужестве и героизме непокоренного белорусского народа, о тех ужасных преступлениях, которые происходили на нашей земле. Ведь сегодня манипулирование, искажение исторических фактов стало по сути оружием против нашей страны. Мы целиком и полностью поддерживаем инициативу Генеральной прокуратуры. Эту работу продолжим.  

На место трагедии 21 октября приехал и премьер-министр Роман Головченко – подробности здесь.  

Генпрокуратура рассмотрит законопроект о признании геноцида белорусов. Мнение министра обороны-7

Это наша общая боль. Никто не забыт и ничто не забыто. Уже очевидно, памятных мест на карте Беларуси станет больше. Трагедия никого не может оставить равнодушным. По инициативе Генпрокуратуры депутаты уже на следующей неделе рассмотрят законопроект о признании геноцида белорусского народа. Предусмотрена ответственность за отрицание подобных фактов.  

Возле Уручья нашли захоронение расстрелянных во время ВОВ. Об этом высказался заместитель генпрокурора – читайте далее.  

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Хренин # Роман Головченко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ананич о месте массового расстрела под Минском: «Даже одно такое захоронение – это уже доказательство»
21 октября 2021 20:20

Ананич о месте массового расстрела под Минском: «Даже одно такое захоронение – это уже доказательство»

Страшно садиться в машину или управлять автомобилем. Откуда берутся фобии и страхи?
21 октября 2021 19:49

Страшно садиться в машину или управлять автомобилем. Откуда берутся фобии и страхи?

Поручения Президента и мнения экспертов. Самое главное из встречи Лукашенко с Конституционной комиссией
21 октября 2021 19:48

Поручения Президента и мнения экспертов. Самое главное из встречи Лукашенко с Конституционной комиссией