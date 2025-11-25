Как принять участие в марафоне добра «Ёлка желаний» и порадовать деток? Рассказала пресс-секретарь «Патриоты Беларуси»

Юрий Царев, ведущий: Мы помним о вашей акции, которую вы запустили не так давно, – «Елка желаний». И вот уже опять близится замечательный праздник и елка украшается желаниями вновь.

Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Да, и окружающая атмосфера тоже поддерживает нашу добрую инициативу, которая уже много лет охватывает всю страну.

Детки из разных уголков, которые обделены, к сожалению, родительским теплом, пишут письма со своими самыми сокровенными желаниями. И мы как проводники добра, помощники Дедушки Мороза, хотим осуществить каждую их мечту.

Сейчас письма уже аккумулируются у нас в офисах, в каждой области у нас есть ответственный человек, вы можете связаться с ним. Все телефонные номера есть у нас на официальном канале patriots.bу.