Как принять участие в марафоне добра «Ёлка желаний» и порадовать деток? Рассказала пресс-секретарь «Патриоты Беларуси»
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Ирина Синькевич.
Юрий Царев, ведущий:
Мы помним о вашей акции, которую вы запустили не так давно, – «Елка желаний». И вот уже опять близится замечательный праздник и елка украшается желаниями вновь.
Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:
Да, и окружающая атмосфера тоже поддерживает нашу добрую инициативу, которая уже много лет охватывает всю страну.
Детки из разных уголков, которые обделены, к сожалению, родительским теплом, пишут письма со своими самыми сокровенными желаниями. И мы как проводники добра, помощники Дедушки Мороза, хотим осуществить каждую их мечту.
Сейчас письма уже аккумулируются у нас в офисах, в каждой области у нас есть ответственный человек, вы можете связаться с ним. Все телефонные номера есть у нас на официальном канале patriots.bу.
Ирина Синькевич:
Вы можете связаться, набрать, узнать, как можно поучаствовать в этой доброй акции, потому что видеть их счастливые глаза – это, наверное, самое дорогое, что у нас есть. И мы всегда очень ждем этого времени, когда ты чувствуешь себя немножко волшебником, когда ты хоть так можешь подарить тепло, уют малышам, которым это так надо.
Вы выбираете письмо, вам его отдают. Детки обычно их очень с теплом оформляют. Конечно, многие оставляют их себе на память. Потом вы приобретаете подарок, который ребенок загадал и можете вместе с нами поехать и лично вручить от Дедушки Мороза этот подарок тому ребенку, которого вы выбрали.
Подробности смотрите в видео.