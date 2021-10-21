Благодаря коронавирусу люди меньше болеют раком? Врач рассказал, возможно ли это

Новости Беларуси. COVID-19 внесен в Национальный календарь прививок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о вакцинации взрослого населения. Но, справедливости ради, по наблюдению и медиков, и обывателей, болеющих некоторыми заболеваниями действительно стало меньше. В 2020 году, например, реже обращались за помощью пациенты с гриппом и онкологией, тенденция сохранилась и в 2021-м.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
COVID не только на данном этапе «придавил» грипп, то есть не болеют люди гриппом практически, но и онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили. А что-то вот происходит такое. Наверное, я буду рад, если как и с гриппом. Потому что все-таки COVID-больных нам легче лечить. Это вам тяжело, а нам – легче, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы COVID-19 был лекарством от онкологических заболеваний. Это то, что я почерпнул нового для себя, начиная со вчерашнего дня.
К слову, белорусские онкологи выдвинули гипотезу о влиянии COVID-19 на снижение онкозаболеваемости. Все дело, говорят они, в высокой температуре (злокачественные клетки ее боятся), а у пациентов с коронавирусом она держится длительное время.
Сергей Красный, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Кроме того, в ходе коронавирусной инфекции отмечается резкий всплеск иммунитета. Как клеточного, так и гуморального. То есть вырабатывается огромное количество антител, а клетки иммунной системы и антитела характеризуются очень высокой противоопухолевой активностью, неспецифической. И это используется сегодня в противоопухолевой иммунотерапии. Таким образом, это комплексное воздействие – с одной стороны, гипертермия, с другой – всплеск иммунитета может тормозить опухолевый рост, приводить к регрессии опухоли и даже в некоторых случаях к излечению.
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