Благодаря коронавирусу люди меньше болеют раком? Врач рассказал, возможно ли это

Новости Беларуси. COVID-19 внесен в Национальный календарь прививок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о вакцинации взрослого населения. Но, справедливости ради, по наблюдению и медиков, и обывателей, болеющих некоторыми заболеваниями действительно стало меньше. В 2020 году, например, реже обращались за помощью пациенты с гриппом и онкологией, тенденция сохранилась и в 2021-м.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

COVID не только на данном этапе «придавил» грипп, то есть не болеют люди гриппом практически, но и онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили. А что-то вот происходит такое. Наверное, я буду рад, если как и с гриппом. Потому что все-таки COVID-больных нам легче лечить. Это вам тяжело, а нам – легче, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы COVID-19 был лекарством от онкологических заболеваний. Это то, что я почерпнул нового для себя, начиная со вчерашнего дня.

К слову, белорусские онкологи выдвинули гипотезу о влиянии COVID-19 на снижение онкозаболеваемости. Все дело, говорят они, в высокой температуре (злокачественные клетки ее боятся), а у пациентов с коронавирусом она держится длительное время.