Премьера! Анна Трубецкая и Арина Войтенко спели дуэтом – узнали, как снимали клип на песню «Сорри»

Ничто так не поднимает настроение по утрам и заряжает бодростью, как хорошая, динамичная песня. И сейчас у всех нас появится возможность включить телевизоры погромче и потанцевать. Ведь в студию «Нового утра» пришли певицы – Анна Трубецкая и Арина Войтенко. Юрий Царев, ведущий:

Девочки, у вас дуэт. Что это за песня? Расскажите ее историю возникновения и как вы решили спеть дуэтом?

Анна Трубецкая, певица:

Однажды мы с мамой Ариши пили кофе. И тут мне приходит сообщение от Саши Санта – это российский популярный певец, и он же автор песен у многих звезд. Он написал хиты группе «Руки Вверх», певица Валерии. То есть это такой очень серьезный, не только музыкант и артист, но и автор песен. И тут мне от Саши приходит СМС: Анют, послушай песню, как тебе? Я говорю, кажется, здесь я даже вижу Аришу, эта песня очень подходит для дуэта. Давай попробуем что-то сделать. Я чувствую, что это песня с сюжетом двух сестер. Любовь с первой демки, с первого аккорда. Я Арише пересылаю. Ариша нам перезванивает и говорит: мне нравится, давайте делать. Юлия Самусенко, ведущая:

А дальше уже снимали клип. Расскажите, как проходили съемки.