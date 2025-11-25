Премьера! Анна Трубецкая и Арина Войтенко спели дуэтом – узнали, как снимали клип на песню «Сорри»

Ничто так не поднимает настроение по утрам и заряжает бодростью, как хорошая, динамичная песня. И сейчас у всех нас появится возможность включить телевизоры погромче и потанцевать.
Ведь в студию «Нового утра» пришли певицы – Анна Трубецкая и Арина Войтенко.
Юрий Царев, ведущий:
Девочки, у вас дуэт. Что это за песня? Расскажите ее историю возникновения и как вы решили спеть дуэтом?
Анна Трубецкая, певица:
Однажды мы с мамой Ариши пили кофе. И тут мне приходит сообщение от Саши Санта – это российский популярный певец, и он же автор песен у многих звезд. Он написал хиты группе «Руки Вверх», певица Валерии. То есть это такой очень серьезный, не только музыкант и артист, но и автор песен. И тут мне от Саши приходит СМС: Анют, послушай песню, как тебе?
Я говорю, кажется, здесь я даже вижу Аришу, эта песня очень подходит для дуэта. Давай попробуем что-то сделать. Я чувствую, что это песня с сюжетом двух сестер. Любовь с первой демки, с первого аккорда.
Я Арише пересылаю. Ариша нам перезванивает и говорит: мне нравится, давайте делать.
Юлия Самусенко, ведущая:
А дальше уже снимали клип. Расскажите, как проходили съемки.
Арина Войтенко, певица:
Для этой песни у нас с Аней была фотосессия в 2023 году, где я еще была маленькая, но мы все равно ее провели и думали, что мы выпустим в этом году нашу совместную песню. У нас ничего не получалось. Не совпали графики, дни, не было энергии и посыла.
И поэтому именно в 2025 году мы вновь повторили нашу с Аней фотосессию с новыми идеями и взглядами на жизнь. У нас произошел мэтч, и мы выпустили наш трек.
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