Правда ли, что в Беларуси могут уволить, если не привиться от коронавируса?
Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Алена Сырова, СТВ:
Должны ли работодатели стимулировать вакцинацию?
Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов:
Наша страна выбрала свой путь – убеждения. И это не самый плохой путь. Сегодня Кирилл как наниматель (Кирилл Казаков – генеральный директор СТВ), другие наниматели нашей страны заинтересованы в том, чтобы трудовой коллектив работал, это к вопросу влияния на экономику.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Не платить больничные...
Вадим Грачев:
В середине лета вы видели, как авторынок Германии просел на 24 %, потому что на предприятиях Юго-Восточной Азии перестали комплектующие выпускаться, потому что рабочих рук не хватало. Так и у нас: представьте, если одна, вторая смена на каком-то предприятии заболели, как продукцию поставить, как довезти продукцию потребителю? Поэтому сегодня нанимателю крайне важно (и мы, профсоюзы, на этом стоим), чтобы человек смог реализовать свое право на труд здоровым и получить за это заработную плату. Вот это зависит – социальные гарантии, которые предусмотрены в колдоговоре, заработная плата и так далее.
Вадим Грачев:
На что сегодня идут наниматели по инициативе профсоюзных комитетов? Как договариваться? Хотя важно понимать, что любой коллектив и основной принцип соцпартнерства (один из основных) – учет реальных возможностей при принятии реальных обязательств.
В колдоговоре – первое – вводят понятие материальной помощи тем гражданам, которые провакцинировались (в зависимости, конечно, от возможностей предприятия – от одной базовой до более чем 300 рублей закладывают). Другие предприятия, чтобы стимулировать работников, пошли по другому пути: свою продукцию дают по каким-то льготным условиям. Например, одна сеть автозаправок карточку на 30 рублей всем работникам – членам профсоюза – заправляйтесь топливом. Стимулирование? Безусловно.
Кирилл Казаков:
То есть все равно это меркантильная какая-то история?
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Стимулирование бывает моральное и материальное.
Вадим Грачев:
Мы формируем потребительское отношение. Да, если абстрагироваться от обстоятельств, формирование потребительского отношения...
Алена Сырова, СТВ:
Это метод пряника. А метод кнута?
Кирилл Казаков:
Метод кнута – это сотрудники милиции, которые будут...
Алена Сырова:
Мы говорим об инфопандемии. Появляются разного рода вбросы о том, что, мол, кто-то кого-то грозится чуть ли не уволить, если ты не привился. К вам с такими обращениями приходили?
Вадим Грачев:
К нам на сегодня с такими обращениями не приходили. Но вы же понимаете, что основания для увольнения прописаны в Трудовом кодексе. Но я там такого не видел.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Медицинские работники в среднем больше чем на 90 % вакцинированы.
Кирилл Казаков:
Просто у медиков все перед глазами, они видят это все.
Дмитрий Шевцов:
А почему? Они такие же люди, из плоти и крови. Они же тоже могут постоять в сторонке, посмотреть: население привьется – мы посмотрим. И тогда будет то, что было в 2020 году. В 1-й больнице в сентябре болели, когда еще не было вакцин, 170 человек. А в этом сентябре болели четыре человека. Так вот, если бы штамм «дельта» в 2020 году, когда у меня 170 человек одномоментно болеют… Извините, открываем интернет и лечим себя сами. Потому что лечить было бы некому. Сейчас, когда медики привиты и показывают не только своим примером (я привит), но и убеждая, тем не менее они сталкиваются с тем, что люди не прививаются. Поэтому наш медицинский работник надел в 8 утра СИЗ и ушел. А еще вечером он сидит, звонит: а как у меня Иван Иванович, какие у него показатели? И на выходных он на работе, потому что переживает за тех, кто еще будет сидеть и рассусоливать, прививаться ему или не прививаться.
Давайте мы повернемся лицом к нашим медикам, вы же так их в 2020 году на руках носили и боготворили. Так помогите им стать людьми. Они же тоже хотят и в субботу, и в воскресенье с семьей побыть, просто отдохнуть. Они второй год уже работают нон-стоп. Люди, дорогие, опомнитесь, вакцинируйтесь. Дайте вы медикам, людям в белых халатах, выдохнуть. Просто по-человечески. Спасите свои жизни. И дайте им хоть капельку свободы.
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:
Я бы хотела сказать про союзы нанимателей. Скажем так, лето действительно было таким очень расслабляющим, и для медработников тоже. Медработники – это тоже люди, и убедить, что надо привиться, было достаточно сложно. Но учитывая, что мы все знали, что четвертая волна рано или поздно придет, я как руководитель тоже пошла на определенные моменты. Учитывая, что у наших сотрудников, которые работают в «красной зоне», хорошая доплата, мне пришлось тоже применить определенные моменты и сказать: я как наниматель не хочу, чтобы кто-то из вас умер, чтобы ваши семьи остались без вас. Поэтому если в «красной зоне» вы хотите работать, если вы хотите получать доплаты и все остальное, то вы должны себя защитить, а единственный способ – это вакцинация. В настоящее время у нас 94 % вакцинировано сотрудников. Стопроцентная вакцинация реаниматологов, причем это было в марте 2021 года, – это люди, которые действительно реально видели. Поэтому у нанимателей есть всегда возможность убедить.
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