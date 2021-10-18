Правда ли, что в Беларуси могут уволить, если не привиться от коронавируса?

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему. Алена Сырова, СТВ:

Должны ли работодатели стимулировать вакцинацию?

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов:

Наша страна выбрала свой путь – убеждения. И это не самый плохой путь. Сегодня Кирилл как наниматель (Кирилл Казаков – генеральный директор СТВ), другие наниматели нашей страны заинтересованы в том, чтобы трудовой коллектив работал, это к вопросу влияния на экономику. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Не платить больничные... Вадим Грачев:

В середине лета вы видели, как авторынок Германии просел на 24 %, потому что на предприятиях Юго-Восточной Азии перестали комплектующие выпускаться, потому что рабочих рук не хватало. Так и у нас: представьте, если одна, вторая смена на каком-то предприятии заболели, как продукцию поставить, как довезти продукцию потребителю? Поэтому сегодня нанимателю крайне важно (и мы, профсоюзы, на этом стоим), чтобы человек смог реализовать свое право на труд здоровым и получить за это заработную плату. Вот это зависит – социальные гарантии, которые предусмотрены в колдоговоре, заработная плата и так далее.

Вадим Грачев:

На что сегодня идут наниматели по инициативе профсоюзных комитетов? Как договариваться? Хотя важно понимать, что любой коллектив и основной принцип соцпартнерства (один из основных) – учет реальных возможностей при принятии реальных обязательств. В колдоговоре – первое – вводят понятие материальной помощи тем гражданам, которые провакцинировались (в зависимости, конечно, от возможностей предприятия – от одной базовой до более чем 300 рублей закладывают). Другие предприятия, чтобы стимулировать работников, пошли по другому пути: свою продукцию дают по каким-то льготным условиям. Например, одна сеть автозаправок карточку на 30 рублей всем работникам – членам профсоюза – заправляйтесь топливом. Стимулирование? Безусловно. Кирилл Казаков:

То есть все равно это меркантильная какая-то история?

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Стимулирование бывает моральное и материальное. Вадим Грачев:

Мы формируем потребительское отношение. Да, если абстрагироваться от обстоятельств, формирование потребительского отношения... Алена Сырова, СТВ:

Это метод пряника. А метод кнута? Кирилл Казаков:

Метод кнута – это сотрудники милиции, которые будут... Алена Сырова:

Мы говорим об инфопандемии. Появляются разного рода вбросы о том, что, мол, кто-то кого-то грозится чуть ли не уволить, если ты не привился. К вам с такими обращениями приходили? Вадим Грачев:

К нам на сегодня с такими обращениями не приходили. Но вы же понимаете, что основания для увольнения прописаны в Трудовом кодексе. Но я там такого не видел.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Медицинские работники в среднем больше чем на 90 % вакцинированы. Кирилл Казаков:

Просто у медиков все перед глазами, они видят это все. Дмитрий Шевцов:

А почему? Они такие же люди, из плоти и крови. Они же тоже могут постоять в сторонке, посмотреть: население привьется – мы посмотрим. И тогда будет то, что было в 2020 году. В 1-й больнице в сентябре болели, когда еще не было вакцин, 170 человек. А в этом сентябре болели четыре человека. Так вот, если бы штамм «дельта» в 2020 году, когда у меня 170 человек одномоментно болеют… Извините, открываем интернет и лечим себя сами. Потому что лечить было бы некому. Сейчас, когда медики привиты и показывают не только своим примером (я привит), но и убеждая, тем не менее они сталкиваются с тем, что люди не прививаются. Поэтому наш медицинский работник надел в 8 утра СИЗ и ушел. А еще вечером он сидит, звонит: а как у меня Иван Иванович, какие у него показатели? И на выходных он на работе, потому что переживает за тех, кто еще будет сидеть и рассусоливать, прививаться ему или не прививаться. Давайте мы повернемся лицом к нашим медикам, вы же так их в 2020 году на руках носили и боготворили. Так помогите им стать людьми. Они же тоже хотят и в субботу, и в воскресенье с семьей побыть, просто отдохнуть. Они второй год уже работают нон-стоп. Люди, дорогие, опомнитесь, вакцинируйтесь. Дайте вы медикам, людям в белых халатах, выдохнуть. Просто по-человечески. Спасите свои жизни. И дайте им хоть капельку свободы.