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Новости по тегу #Александр Косинец

Президент провел блиц по выполнению поставленных задач для должностных лиц
25 сентября 2026 18:20

Президент провел блиц по выполнению поставленных задач для должностных лиц

«Это копия Витебской области – бардак везде». Лукашенко о культуре земледелия в Вилейском районе
07 августа 2026 16:43

«Это копия Витебской области – бардак везде». Лукашенко о культуре земледелия в Вилейском районе

Борьба с недобросовестным посредничеством! Подробности серьезного разговора у Президента
12 марта 2026 17:28

Борьба с недобросовестным посредничеством! Подробности серьезного разговора у Президента

Косинец рассказал, каким был главный недостаток закона о закупках
12 марта 2026 13:34

Косинец рассказал, каким был главный недостаток закона о закупках

На базе биологического факультета БГУ открыли уникальную лабораторию
13 февраля 2026 10:53

На базе биологического факультета БГУ открыли уникальную лабораторию

Лукашенко: «Не должны запрещать выступать!» О чём Первый предупредил Президиум ВНС?
25 ноября 2025 18:10

Лукашенко: «Не должны запрещать выступать!» О чём Первый предупредил Президиум ВНС?

«Он должен быть хозяином на своем предприятии». Косинец предложил вариант, как мотивировать руководителей АПК
24 октября 2025 17:53

«Он должен быть хозяином на своем предприятии». Косинец предложил вариант, как мотивировать руководителей АПК

Рапсовое масло улучшает память! Косинец назвал ещё больше полезных свойств
08 августа 2025 17:44

Рапсовое масло улучшает память! Косинец назвал ещё больше полезных свойств

В Минске состоялось собрание делегатов ВНС от Минской области
17 апреля 2025 13:33

В Минске состоялось собрание делегатов ВНС от Минской области

Лукашенко: ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета нашей Беларуси
11 февраля 2025 17:25

Лукашенко: ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета нашей Беларуси

Лукашенко: всё, что мы обещали людям вместе с вами в предвыборную кампанию, мы должны реализовать
11 февраля 2025 13:37

Лукашенко: всё, что мы обещали людям вместе с вами в предвыборную кампанию, мы должны реализовать

Лукашенко – учёным: я не против того, чтобы люди получали, но деньги должны быть заработанными
03 декабря 2024 18:22

Лукашенко – учёным: я не против того, чтобы люди получали, но деньги должны быть заработанными