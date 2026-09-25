Новости по тегу #Александр Косинец

Важнейшая тема – лесозаготовка. Поспевает ли за технологическими тенденциями на этом треке предприятие «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»?
Президент остался недоволен культурой земледелия на севере Минской области.
Как между пунктами А и Б появляются лишние звенья и кто на этом греет руки?
Глава государства поручил Александру Косинцу детально разобраться в механизмах теневого рынка и представить конкретные предложения.
Студенты профильного факультета смогут приступить к обучению в лаборатории белка уже в весеннем семестре. Она станет важной частью научно-образовательного центра экспериментальной биологии.
«Подготовить содержательную часть предстоящего Всебелорусского народного собрания – сформировать повестку и определить докладчиков». Такое поручение Президента прозвучало 25 ноября во время заседания Президиума ВНС.
«Дело в том, что сегодня никто из руководителей, которые входят в систему агропромышленных объединений, не чувствуют себя самостоятельным руководителем. Даже тетрадку купить не может».
«Уменьшают образование атеросклеротических бляшек, улучшают микроциркуляцию и, как результат, снижают частоту сердечно-сосудистых заболеваний. Второй механизм действия – это центральная нервная система, мозг. Улучшают кровоснабжение, микроциркуляцию, память, хорошее настроение».
В Беларуси идет подготовка к важнейшему государственному событию – заседанию Всебелорусского народного собрания.
Высший представительный орган народовластия соберется в апреле.
Глава государства как Председатель Президиума ВНС озвучил повестку. Один из главных пунктов – выступление Президента с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Парламенту.
«За что платить деньги ученым Академии наук?»
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