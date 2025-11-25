Забота о здоровье – государственный приоритет. В Беларуси продолжается вакцинация против ВПЧ-инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 34 тысяч девочек в возрасте 11 лет уже получили первую прививку.

Ежегодно в нашей стране регистрируется порядка тысячи новых случаев рака шейки матки. Практически во всех случаях причиной данной болезни является вирус папилломы человека. Он вызывает заболевания как у женщин, так и у мужчин. При этом с этим вирусом, как отмечают врачи, сталкивается до 80 % людей в течение жизни. На бесплатной основе в Беларуси вакцинируют девочек 11 лет: в этом возрасте иммунный ответ на прививку наиболее эффективный.

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Для вакцинации девочек в нашей стране используется вакцина китайского производства «Цеколин». Вакцина имеет преквалификацию ВОЗ, хорошо себя зарекомендовала в опыте вакцинации других стран. Вакцина защищает от двух наиболее онкогенных типов ВПЧ и перекрестные – еще от трех. Именно такая комбинация позволяет гарантировать защиту в 84 % случаев. Это достаточно высокий уровень защиты. Шанс быть защищенной должен быть у каждой девочки.

Также в Беларуси продолжается кампания вакцинации против гриппа. Прививку получили уже более миллиона человек. В связи с погодными условиями в стране отмечается сезонное увеличение числа заболевших ОРВИ. Вместе с этим, эпидемиологическая обстановка оценивается в пределах нормы.