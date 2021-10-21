Елена Богдан: более 70 беременных женщин привились от коронавируса в Беларуси

Новости Беларуси. Более 70 беременных женщин и 6 кормящих мам привились от COVID-19 в Беларуси. Об этом заявила первый замминистра здравоохранения Елена Богдан. В четвертую волну пандемии медики чаще сталкиваются с тяжелыми формами заболевания у будущих матерей – это особенность вируса дельта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Специалисты понимают, что единственная возможность остановить эпидемию, остановить тяжелые заболевания, наполняемость коек реанимации и, самое главное, использование всех самых высокотехнологичных методов (ИВЛ, а в отдельных случаях ЭКМО) для пациентов, которые больны COVID, – это только вакцинация. Очень отрадно, что люди нас слышат, люди услышали Президента. Я должна сказать, что мы начали подсчет процента вакцинированных, сколько вакцинировано за сутки первым, вторым компонентом. По регионам мы ведем очень давно. У нас есть поликлиники в Минске и регионах, которые привили уже более 50 % населения старшего возраста и населения, имеющего хронические заболевания. На сегодня самая главная наша задача – это именно вакцинирование нашего населения.