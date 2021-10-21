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Страшно садиться в машину или управлять автомобилем. Откуда берутся фобии и страхи?

21 октября 2021 19:49
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Страшно садиться в машину или управлять автомобилем. Откуда берутся фобии и страхи?-1

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как правильно вести себя в толпе, Евгений? Потому что очень много кто боится именно этой толпы, особенно после трагических событий на Немиге, вы помните. Вот как человеку научится правильно вести себя в толпе, если вдруг происходит, например, какая-то ситуация критическая, люди начинают бежать?

Страшно садиться в машину или управлять автомобилем. Откуда берутся фобии и страхи?-4

Евгений Кишов, психолог:
Я думаю, это вопрос не столько к психологу, а сколько разве может к мчсникам, даже в таком каком-то ключе.

Алена Родовская:
Но страх толпы, понимаете? Есть же такое понятие?

Страшно садиться в машину или управлять автомобилем. Откуда берутся фобии и страхи?-7

Евгений Кишов:
Страх толпы. Тогда если мы говорим о страхе толпы, то тогда с этим страхом, я думаю, можно как-то работать. Например, в формате НЛП неплохо работает. Можно работать и с психологом, если под этим страхом находится еще что-то.

Бываю такие случаи в практике нередки, когда, например, клиентка боится летать в самолете. Ей довольно долго удавалось этого страха избежать. Алкоголь, какие-то препараты седативные. Но потом она начинает замечать, что этот страх начинает разрастаться. Ей страшно там садиться в машину или там управлять автомобилем.

И когда такая клиентка обращается, мы проводим некоторое время исследование ее жизни, там ассоциативный ряд строим – с чем это связано, эти страхи. Вдруг парадоксально мы приходим к тому, что на самом деле этот страх когда-то там позволял ей избегать нелюбимой работы. А сейчас этой работы становится в жизни все больше и больше.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Всему есть объяснения.

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# Психология # общество # Алена Родовская # Евгений Кишов # Екатерина Забенько # Фотофакт

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