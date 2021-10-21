Страшно садиться в машину или управлять автомобилем. Откуда берутся фобии и страхи?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская , ведущая ток-шоу: Как правильно вести себя в толпе, Евгений? Потому что очень много кто боится именно этой толпы, особенно после трагических событий на Немиге, вы помните. Вот как человеку научится правильно вести себя в толпе, если вдруг происходит, например, какая-то ситуация критическая, люди начинают бежать?

Евгений Кишов, психолог: Я думаю, это вопрос не столько к психологу, а сколько разве может к мчсникам, даже в таком каком-то ключе.

Евгений Кишов:

Страх толпы. Тогда если мы говорим о страхе толпы, то тогда с этим страхом, я думаю, можно как-то работать. Например, в формате НЛП неплохо работает. Можно работать и с психологом, если под этим страхом находится еще что-то.

Бываю такие случаи в практике нередки, когда, например, клиентка боится летать в самолете. Ей довольно долго удавалось этого страха избежать. Алкоголь, какие-то препараты седативные. Но потом она начинает замечать, что этот страх начинает разрастаться. Ей страшно там садиться в машину или там управлять автомобилем.

И когда такая клиентка обращается, мы проводим некоторое время исследование ее жизни, там ассоциативный ряд строим – с чем это связано, эти страхи. Вдруг парадоксально мы приходим к тому, что на самом деле этот страх когда-то там позволял ей избегать нелюбимой работы. А сейчас этой работы становится в жизни все больше и больше.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Всему есть объяснения.